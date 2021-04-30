 

Премия “Внедорожник года” 2021: голосование началось!

30.04.2021, 15:02, Разное
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Голосование в этом году пройдет уже в шестнадцатый раз. В списке для голосования более 150 автомобилей, разделённых на десять номинаций. С этого года добавилась новая актуальная категория — «Электрические кроссоверы».

«Внедорожник года» – ежегодная профессиональная премия, которая вручается с 2005 года. Она стала первой в России, оценивающей самый быстрорастущий и перспективный сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.

Лучший в каждой категории внедорожник выбирается на основании предпочтений двухсоставов жюри: «экспертного», состоящего из авторитетных автомобильных журналистов, «блогерского» и «народного» голосования. За свой выбор голосуют читатели журнала «Клуб 4х4» и портала 4х4.media.

Кроме того, на сайте vned.ru любой желающий может проголосовать за приглянувшийся ему автомобиль и даже получить за это один из призов: инструмент от Greenworks, шины от Nokian Tyres, распылители от Kwazar, автокосметику от Autoland и многие другие.

Проголосовать можно здесь: http://vned.ru.

Голосование продлится до сентября 2021 года.

В прошлом году победителем в номинации «Полноразмерный внедорожник» стал Toyota Land Cruiser 200, а звание лучшего среднеразмерного внедорожника получил Toyota Land Cruiser Prado. Среди компактных моделей победителем стал Suzuki Jimny.

Портал Dni.ru, как информационный партнер, будет регулярно освещать все события в ходе голосования.

Текст и фото: Владимир Головин



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