«На провокацию не поддался»

Власти прокомментировали нецензурные высказывания главы Коми, угрожавшего «урыть» депутата.

Депутат парламента Коми от КПРФ Олег Михайлов пояснил об угрозах со стороны главы региона Владимира Уйбы. Михайлов рассказал, что Уйба в перерыве заседания парламента подошел к нему, начал нецензурно выражаться и угрожал «урыть». Запись разговора приводит «Новая республика».

Как сообщает издание, после отчета Уйбы перед депутатами об итогах деятельности регионального правительства за год Михайлов раскритиковал главу региона и высказался о выборах главы Коми в сентябре 2020 года, до которых самого Михайлова не допустили. Депутат рассказал, что, по его мнению, Уйба «предвыборную кампанию провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров, собрав за них подписи муниципальных депутатов через административный ресурс».

После этого, как утверждает Михайлов, в перерыве заседания к нему подошел Уйба. На аудиозаписи их разговора слышно, как мужской голос предлагает выйти и разобраться: «Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли, я тебе сейчас … дам, пошли … выйдем. <…> Я тебя урою, пошли выйдем, если ты мужик», — кричал мужчина, вставляя через слова нецензурные выражения.

Пресс-служба главы Коми, как сообщает «РИА Новости», прокомментировала запись разговора губернатора и депутата-коммуниста. Там пояснили, что инцидент произошел после доклада губернатора перед региональным парламентом:

«Олег Алексеевич (Михайлов — Ред.)… начал выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича (Уйбы — Ред.)… оскорбил человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич. Хотя в подобной ситуации многие другие просто не сдержались бы, ответив обидчику прямо в зале, не дожидаясь перерыва заседания», — заявили в пресс-службе.

Как уверили власти региона, после заседания Уйба подошел к коммунисту «и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает», а тот «исподтишка» записал разговор, а потом «ретировался».

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