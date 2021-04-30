​Участники программы «Ночи над Волгой» представили проекты по развитию туристического потенциала Рыбинска и Углича
 

​Участники программы «Ночи над Волгой» представили проекты по развитию туристического потенциала Рыбинска и Углича

30.04.2021, 14:40, Новости
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С 23 по 29 апреля в Ярославской области проходила исследовательская поездка «Ночи над Волгой», в рамках которой эксперты и молодежь из Рыбинска и Углича вместе разрабатывали проекты по развитию турпотенциала этих городов.

– Рост въездного туризма – одна из задач по развитию региона, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым. На это же направлен и новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», – отметил и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко. – Проект «Ночи над Волгой» призван объединить активных молодых людей и помочь им в реализации собственных инициатив.

Ребята презентовали 13 проектов, среди которых – летний фестиваль-музей «День бурлака», фестиваль исторического граффити «История – людям», литературный проект «Слово о Рыбинске», квест-бокс «Прогулка «Сытые котики», чат-бот по беговым маршрутам, интерактивная карта «Большие открытия маленьких путешествий», экскурсия «Мифы и легенды Углича» и другие.

На презентациях присутствовали представители местного туристического рынка и эксперты из других регионов России. Над реализацией представленных проектов авторы и их наставники будут работать в ближайшие два месяца.

​Организатором поездки выступает Центр молодежного туризма при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.



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