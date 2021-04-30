 

Глава дипломатии ЕС – РФ сама выбрала себе роль противника Европы

30.04.2021, 14:34, Новости дня
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел тревожную тенденцию в российской внешней политике: по его словам, Москва сознательно превращает Евросоюз в своего противника. Он назвал действия России, направленные на «дестабилизацию Европы», недопустимыми и пригрозил реакцией на дальнейшую эскалацию конфликта на востоке Украины.


Reuters

«Действия России, направленные на дестабилизацию, недопустимы», — заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он считает,  что отношения между ЕС и Россией идут на спад — они лишь ухудшаются, следовательно нельзя исключать того, что эта негативная тенденция сохранится, пишет Polskie Radio.  

Глава дипломатии ЕС также призвал Россию положить конец провокациям и вывести все войска с украинской границы и из незаконно аннексированного Крыма*. Он обвинил Россию в применении тактики запугивания, на которую ЕС не может дать своего согласия. Жозеп Боррель предупредил, что дальнейшая эскалацию конфликта на востоке Украины непременно встретится с реакцией ЕС, но не раскрыл её деталей. 

Политик также затронул тему последних данных разведки о том, что за нападением 2014 года на склад оружия в Чехии стояли агенты российского ГРУ. Жосеп Боррель назвал эти действия преступными и раскритиковал нарушение Москвой положений  международного права. «Я вижу тревожную тенденцию российских властей, которые специально углубляют противостояние с Западом, с нами, путём постоянных атак дезинформации и других действий этого типа. Мы должны определить путь действий, путь отношений, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседом, который, кажется, в одностороннем порядке решил, что будет действовать как соперник», — резюмировал глава дипломатии ЕС.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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