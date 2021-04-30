 

N-TV – «оружие будущего» — министр обороны Германии настаивает на военных дронах в бундесвере

30.04.2021, 14:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр настаивает на необходимости обеспечить бундесвер вооружёнными беспилотниками, пишет немецкий телеканал N-TV. По её словам, после выборов осенью она сделает всё возможное, чтобы добиться давно созревшего решения по применению дронов: беспилотники легко приобрести, они сравнительно недороги и относятся к числу «вооружений будущего».


Reuters

В случае победы союза партий ХДС/ХСС на выборах в сентябре министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет чётко обозначить использование вооружённых беспилотников в бундесвере среди целей будущей правительственной коалиции, пишет немецкий телеканал N-TV.

«В этот законодательный период я научилась одному: если союз должен будет участвовать в следующих коалиционных переговорах и если мне дадут там слово, я буду внимательно следить за тем, чтобы тема вооружённых беспилотников была сформулирована в договоре таким образом, чтобы один из партнёров по коалиции не смог снова уйти от неё во время законодательного периода», — заявила министр обороны Германии.

Как отмечает немецкий телеканал, в прошлый раз проект потерпел крах из-за партнёра по правительственной коалиции, СДПГ, которая на финишной прямой по принятию решения сказала о необходимости проведения дальнейших переговоров. «Беспилотники совершенно точно будут играть ещё большую роль», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр. При этом она упомянула конфликт в Нагорном Карабахе, где Азербайджан использовал против военнослужащих Армении беспилотные летательные аппараты и полностью изменил ситуацию на линии фронта.

«Беспилотники не только легко приобрести, они ещё и сравнительно недорогие. И потому они также относятся к числу систем вооружений будущего», — пояснила министр обороны Германии.

По её мнению, тема применения вооружённых беспилотников обсуждается уже чересчур долго. «Мы уже приступили даже к дискуссиям, выходящим за рамки того, что было согласовано в коалиционном договоре, — отметила Крамп-Карренбауэр. — И мы участвовали в разработке принципов боевого применения вооружённых беспилотников и прояснили соответствующие вопросы. Вопрос давно созрел для принятия решения».

Она также призвала СДПГ и зелёных, которые пока отчасти спрятались за социал-демократов, наконец, ясно заявить свою позицию по этой теме для окончательного принятия решения, отмечает немецкий телеканал N-TV.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

13.10 / Юрист: Российские IT-компании нуждаются в защите от западных интернет-гигантов

14.07 / В РФ оценили угрозу столкновения военных Египта и Турции в Ливии

08.08 / В центре Бейрута столкнулись полиция и демонстранты

08.09 / В Портленде задержано еще 15 человек

11.04 / В Госдуме ответили на заявление экс-представителя НАТО о Крыме

08.11 / France 24 – после волны коронавируса врачи ожидают волну психически больных

10.03 / Стоимость биткоина превысила 57 тыс. долларов

29.09 / Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

22.08 / Участники акции «Мы вместе» провели мероприятия на День флага России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика