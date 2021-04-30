Sun – при выступлении в конгрессе Байден запнулся на слове «эскалация»

Президент США Джо Байден несколько раз запнулся в ходе своего выступления перед конгрессом — в частности, ему не сразу удалось правильно произнести слово «эскалация», когда речь зашла о России. Байден иногда заикается на публике и часто обсуждает эту проблему в открытую, надеясь тем самым помочь другим людям, которые также страдают от заикания, избавиться от страха перед публичными выступлениями, пишет The Sun.



Reuters

В процессе своего первого выступления в конгрессе президент США Джо Байден сделал несколько ошибок. Однако наиболее серьезные проблемы возникли у него в тот момент, когда он, говоря о России, пытался произнести слово «эскалация», пишет The Sun.

«Я очень чётко дал понять президенту Путину, что мы не стремимся к эскалации, однако их действия будут иметь последствия, если они подтвердятся», — заявил Байден, когда смог полностью выговорить это предложение, говорится в статье. «И эти действия получили подтверждение», — подчеркнул он, говоря о новых санкциях, введённых США в отношении России.

Дело в том, что Байден иногда заикается на публике. Однако он сам часто и открыто об этом говорит, надеясь, что благодаря этому другие дети и взрослые, также страдающие от заикания, смогут преодолеть страх перед публичными выступлениями, поясняет The Sun.

Основанием для новых американских санкций стали выдвинутые в адрес РФ обвинения относительно её «вмешательства во внутренние дела» Соединённых Штатов, а также «нарушении прав человека» и проведении «кибератак» против американских компьютерных сетей, напоминает автор. Администрация Байдена даже выдворила из страны десять российских дипломатов после сообщений о «российской» хакерской атаке на правительственные учреждения в США.

В своём выступлении в конгрессе Байден упоминул и про свой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, которого он лично заверил, что США «приветствуют соревнования» и не ищут поводов для конфликта. «Мы не ищем конфликтов. Однако я совершенно чётко дал понять, что буду защищать американские интересы в любом месте», — добавил американский президент.

Байден также подчеркнул, что «Америка снова в движении» — и это заявление относилось к его «смелой концепции» трансформации США под влиянием коронавируса, поясняется в статье. Хотя в своём выступлении он напрямую не упоминал своего предшественника Дональда Трампа, однако заявил, что его команда испытывала серьёзные проблемы при организации переезда в Белый дом и поиске эффективных мер для борьбы с пандемией, пишет The Sun.

«Приятно вернуться сюда», — признался в начале своего выступления Байден, который до этого проработал в сфере законодательной ветви власти более 36 лет. Он также посвятил значительную часть речи обсуждению своего плана по борьбе с коронавирусом, отметив, что первые 100 дней его президентства были посвящены «спасению и обновлению» страны. «Америка, вакцинируйся!» — призвал также президент, обращаясь к соотечественникам.

Его выступление можно считать «историческим» и в том смысле, что впервые при этом действующий президент находился на трибуне когресса между двумя женщинами: своим вице-президентом Камалой Харрис и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, которые сами обратились к нации ещё до появления Байдена, заключает The Sun.