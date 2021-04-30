 

Российский эксперт посоветовала, как ускорить смартфон

30.04.2021, 14:28, Новости дня
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Анастасия Ильичева из Gem4me дала несколько простых, но дельных советов россиянам о том, как ускорить работу нового или старого смартфона. По ее словам, в этом нет ничего сложного.

Просто необходимо отключить работу приложений в фоновом режиме, если вы ими не пользуетесь, утверждает представитель Gem4me. То же самое нужно сделать с функцией автосинхронизации, если ваш гаджет, в действительности, ни с чем не синхронизируется.

Возможности процессоров обычных мобильных гаджетов все-таки не безграничны. Поэтому нужно высвобождать ресурс от ненужной работы. Тогда ему будет «легче дышать». Кстати, одновременно снизится потребление электроэнергии, а это значит, что подзарядку придется делать реже.



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