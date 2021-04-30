Представители компании Huawei обозначили место для операционной системы HarmonyOS

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30.04.2021, 14:28, Новости дня
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По заявлению представителей китайской компании Huawei, разработанная своими силами операционная система вовсе не предназначена для того, чтобы стать заменителем для давно существующих на мировом рынке iOS или Android.

HarmonyOS, которую массово устанавливают на новые смартфоны Huawei, является всего лишь весьма продвинутой прошивкой, уточняют китайские эксперты.

Возможна, данная операционка никогда не появилась бы на свете, если бы не санкции США и отключение от сервисов Google, без которых трудно сегодня продавать мобильные устройства. Однако не следует забывать, что данную перспективную разработку в корпорации начали создавать еще в 2015 году. Правда, тогда в Huawei никто и не думал, что у нее такое большое будущее.



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