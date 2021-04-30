Путин: День Победы остается в РФ самым главным праздником

Президент Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы, отметив, что 9 мая остается главным праздником в России.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля.

Он также отметил, что «Слово солдата победы» – это уникальный проект портала московского правительства, выполняющий благородную миссию сбережения памяти об истории России. Собранные в архиве воспоминания ветеранов, подчеркнул президент, их рассказы о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую и нравственную ценность, являются свидетельством беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине и величия духа.

Путин добавил, что публикация архива проекта станет одним из ключевых мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву. «Убежден, что такие проекты, как ваш архив, очень нужны сегодня, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодежи. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия», – заключил президент.

Ранее власти Москвы запустили проект «Слово солдата Победы», где участники Великой отечественной войны поделятся своими воспоминаниями о событиях тех лет.