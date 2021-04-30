Евросоюз потребовал от Киргизии и Таджикистана избегать конфликтов

Европейский союз настаивает на «достижении устойчивого мирного решения» между Киргизией и Таджикистаном и призывает страны заключить соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах, об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«ЕС сожалеет о насилии, имевшем место в последние дни, и выражает сочувствие тем, кто потерял родных и близких», – цитирует заявление Deutsche Welle.

В документе говорится, что ЕС, в том числе через своего специального представителя в Центральной Азии Питера Буриана, поддерживает постоянные дипломатические контакты с властями Киргизии и Таджикистана.

Стано подчеркнул, что соглашение о прекращении огня должно быть выполнено без промедления «для достижения устойчивого мирного решения». «Обе стороны должны предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых конфликтов в будущем», – добавил представитель внешнеполитической службы ЕС

Также Брюссель готов при необходимости предоставить всю техническую помощь в рамках своих региональных программ по приграничному контролю и использованию водных ресурсов, а также «постоянную политическую поддержку для обеспечения стабильности и процветания в регионе, которые является одним из приоритетных в стратегии Евросоюза по Центральной Азии».

Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.

Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Всего по последним данным в результате столкновений пострадали более 150 человек с обеих сторон, 20 человек погибли.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.