Российские военные получили часть Камышовой бухты в Севастополе

Российским военным предоставили часть Камышовой бухты Севастополя в пользование на 20 лет, следует из распоряжения правительства.

Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Предоставить федеральному государственному казенному учреждению «Войсковая часть 35690» на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Камышовой бухты Черного моря… для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в документе.

В 2021 году в Камышовой бухте Севастополя был построен новый центр водолазной подготовки ВМФ России. Площадь предоставленной военным части бухты составляет 6,7 тыс. кв. метров.