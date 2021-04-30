Российские военные получили часть Камышовой бухты в Севастополе

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30.04.2021, 14:22, Новости дня
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Российским военным предоставили часть Камышовой бухты Севастополя в пользование на 20 лет, следует из распоряжения правительства.

Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. 

«Предоставить федеральному государственному казенному учреждению «Войсковая часть 35690» на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Камышовой бухты Черного моря… для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в документе. 

В 2021 году в Камышовой бухте Севастополя был построен новый центр водолазной подготовки ВМФ России. Площадь предоставленной военным части бухты составляет 6,7 тыс. кв. метров.



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