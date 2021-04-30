 

Бывшая жена жениха Анастасии Макеевой рассказала свою биографию

30.04.2021, 14:20, Разное
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В связи с тем, что в Сети появляется множество недостоверных сведений, бывшая жена жениха актрисы Анастасии Макеевой решила раскрыть свою биографию. Сама Светлана Малькова является не публичной личностью.
О ней стало известно тогда, когда известная актриса Анастасия Макеева показала в микроблоге Instagram своего возлюбленного. На тот момент Роман Мальков был женат на Светлане и воспитывал четверых детей. Согласно решению суда, пара развелась только 12 апреля, хотя совместные снимки актрисы и ее избранника появились в Сети в феврале.

В своем микроблоге Instagram Светлана Малькова написала, что решила рассказать свою биографию, так как журналисты распространят много неправдивых сведений. Она появилась на свет в 1982 году в городе Вышний Волочек в Тверской области. Мама экс-супруги Романа Малькова является почетным педагогом РФ, а отец – почетным связистом. У Светланы Мальковой есть золотая медаль, а также она получила три высших образования. Последнее – педагогическое по специальности «Педагог ИЗО». Она еще в школьные годы посещала художественную школу и очень любила рисовать. Бывшая супруга возлюбленного Анастасии Макеевой всегда мечтала об большой семье, поэтому нисколько не жалеет, что у нее четверо детей.

Как пишет издание «Политэксперт», Светлана Малькова любит спорт и преподает рисование, от чего получает огромное удовольствие. Себя она позиционирует как целеустремленного человека, который является прекрасным организатором и всегда борется за справедливость. Многодетная мать уверена, что ее спасает оптимизм, потому что в жизни ничего не происходит просто так.



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