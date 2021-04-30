Врач Давыдов рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса

Врач Петр Давыдов рассказал, что существует опасность от неосторожного применения шампуров для мяса. Сырой продукт может коснуться раны при порезе. В результате появляется риск столбняка.

Любая открытая рана или повреждение кожи является риском для развития инфекции. Особенно присутствует опасность для здоровья человека, если не поставлена прививка от столбняка. Риск существует, когда вакцинация проводилась более десяти лет назад. Если на пикнике появилась хотя бы небольшая рана в результате пореза, то нужно обратиться к медикам.

Что касается ран, которые появились в результате пореза шампуром, то они несут определенную угрозу. Необходимо в срочном порядке обратиться в травмпункт для оказания помощи. Существует опасность, когда нарушается кровоток, повреждаются мягкие ткани, затрагивается подкожная клетчатка. Чем глубже рана, тем выше вероятность получения герметизации раны.

Повреждение необходимо обработать антисептиком, лучше использовать перекись водорода или же хлоргексидин. Нельзя накладывать бинт или пластырь.

Источник: ria.ru