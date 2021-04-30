Президент Джозеф Байден полминуты не мог найти маску в собственном кармане

Выступление президента США Джозефа Байдена снова закончилось конфузом. Главе Белого дома понадобилось полминуты и поддержка супруги, чтобы найти маску в собственном кармане.

Джозеф Байден, ставший президентом Соединенных Штатов в ноябре минувшего года, еще до своей победы неоднократно попадал в неприятные ситуации. Конфузы в ходе его предвыборной кампании отмечались едва ли не на каждой встрече с потенциальными избирателями. Накануне лидер страны снова отличился странным поведением, что не осталось незамеченным как его оппонентами, так и приверженцами.

Из-за пандемии коронавируса любые публичные мероприятия должны проводиться с соблюдением правил социального дистанцирования и наличия защитных средств. Именно с выполнением этого условия у президента США возникли проблемы. Пытаясь надеть маску перед одним из выступлений, глава государства не смог ее найти. Политик искал средство защиты на трибуне, под папками и среди своих бумаг, однако ее не было нигде. Из-за этого речь президента могла быть сорвана, однако, как оказалось, искомый предмет все это время лежал в кармане хозяина Белого дома. Однако найти ее Джозеф Байден не мог на протяжении половины минуты.

Мировые СМИ обратили внимание на произошедшее, сообщив о том, что, во время поисков маски, президент Соединенных Штатов даже обращался к окружающим. Именно благодаря помощи супруги Джилл Байден и удалось отыскать такой важный в период карантина аксессуар. После того, как маска была найдена, лидер американской нации громогласно объявил об этом, подняв злополучное средство защиты высоко над головой.

Источник: inforeactor.ru