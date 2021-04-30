Три способа, как с помощью чая каркаде сделать космические яйца на Пасху

Чай каркаде является основной составляющей окрашивания пасхальных яиц для получения рисунка, напоминающего звездное небо. Достоинство этого способа в том, что такие яйца можно есть в праздничный день без опасений за здоровье в отличие от яиц, которые были окрашены, например, акриловыми красками.

В сети опубликованы несколько алгоритмов окрашивания яиц с помощью каркаде. Один из таких способов 30 апреля описала у себя на странице в Instagram блогер под ником Евгения “Svysoka”.

“Яйца белого цвета кладем в тару, засыпаем чаем и заливаем водой. Добавляем полторы столовые ложки уксуса, разогреваем духовку до 180 – 200 ºC. и ставим примерно на час”, – написала она.

Блогер рекомендует оставлять яйца в таре после запекания на ночь.

“Утром достаем из воды, сначала они кажутся черными, а после высыхания серо-синие – космические”, – подытожила блогер, продемонстрировав результат окрашивания на фото.

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Публикация от Евгения “SVYSOKA” (@evgenyabogdanchikova)

Менее трудоемкий вариант 30 апреля в Instagram предложила блогер под ником jul.strelchencko2016.

По ее рецепту для окрашивания понадобится четыре столовые ложки чая каркаде, 500 мл воды и столовая ложка уксуса.

“Яйца предварительно отварить. Заливаем чай кипятком, добавляем уксус, опускаем яйца на три – четыре часа. [Затем необходимо] достать яйца и дать им обсохнуть. Для блеска смазать растительным маслом”, – описала она процесс.

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Публикация от Счастливы * вместе * ‍ * ‍ * (@jul.strelchencko2016)

Самый простой способ 30 апреля предложила пользовательница сети под ником ksenia_denia, продемонстрировав результат окрашивания в зависимости от длительности выдержки яиц в чае на нескольких снимках.

“В этот раз я просто сварила космические яйца в каркаде, доставала по одному в разное время, последние – самые темные – достала после полного остывания”, – написала она.

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Публикация от * фотокарточки из жизни (@ksenia_denia)

Контекст:Как сделать мраморные яйца на Пасху, можно посмотреть здесь.

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