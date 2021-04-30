 

Шансы на “пасхальное перемирие” на Донбассе практически отсутствуют – Арестович

30.04.2021, 14:16, Новости дня
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“Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня в очередной раз легитимизировать [боевиков] так называемых “ЛНР/ДНР”, следуя своей любимой тактике цейтнота”, – заявил Арестович.

Украинская сторона, по словам Арестовича, настаивает на прекращении гибели людей на Донбассе.

“Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года”, – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

Контекст:В заявлении украинской делегации в ТКГ от 28 апреля говорилось о “существенном приближении” к согласованию “пасхального перемирия”. Арестович говорил, что ТКГ не смогла согласовать текст соответствующего документа, но подтвердила необходимость продолжать консультации.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этом году погибло более 30 украинских военных.
26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ТКГ почти договорилась о перемирии на Пасху. Он выразил надежду, что 28 апреля ТКГ “перезагрузит” режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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