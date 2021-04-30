“Пусть в Киеве не плачут – я сам приеду на ТКГ”. В СМИ опубликовали новую запись разговора якобы Медведчука и Суркова

На записи собеседники обсуждают состав участников переговоров Трехсторонней контактной группы. Медведчук сообщает Суркову о недовольстве Киева решением “ЛНР” и “ДНР” заменить в качестве переговорщиков своих руководителей на простых представителей.

По словам Медведчука, в частности это возмутило это расстроило второго президента Украины и тогдашнего руководителя делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму. На это Сурков посоветовал передать в Киев, что он сам планирует принять участие в переговорах, чтобы повысить статус представительства:

“Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они “воры и убийцы”, по версии Украины, так сказать.

Медведчук: Террористы, убийцы… (смеется).

Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство… Мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.

Медведчук: А, вообще даже тебе? Я понял.

Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (смеется)”, – цитирует “24 канал” фрагмент разговора.

Контекст:В феврале “Обозреватель” публиковал фрагмент записи другого разговора Медведчука и Суркова, во время которого они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными.

Медведчук принимал участие в минских переговорах по поводу ситуации на Донбассе с января 2015 года как специальный представитель Службы безопасности Украины. Он утверждал, что сумел добиться возвращения на подконтрольную Киеву территорию 481 человека.

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны “по вопросам, которые попадают в интересы Украины”, несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году.

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива 21 января заявил, что Государственная авиационная служба Украины запретила перелеты в Россию самолетам, которые использует глава политсовета партии Медведчук.

Путин “хорошо осведомлен” о ситуации в Украине благодаря общению Медведчуком, рассказывал спикер Кремля Дмитрий Песков в конце 2020 года.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января 2020 года сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы “в связи со сменой курса на украинском направлении”.

18 февраля Путин уволил Суркова.

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