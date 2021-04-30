 

“Пусть в Киеве не плачут – я сам приеду на ТКГ”. В СМИ опубликовали новую запись разговора якобы Медведчука и Суркова

30.04.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На записи собеседники обсуждают состав участников переговоров Трехсторонней контактной группы. Медведчук сообщает Суркову о недовольстве Киева решением “ЛНР” и “ДНР” заменить в качестве переговорщиков своих руководителей на простых представителей.

По словам Медведчука, в частности это возмутило это расстроило второго президента Украины и тогдашнего руководителя делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму. На это Сурков посоветовал передать в Киев, что он сам планирует принять участие в переговорах, чтобы повысить статус представительства:

“Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они “воры и убийцы”, по версии Украины, так сказать.

Медведчук: Террористы, убийцы… (смеется).

Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство… Мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.

Медведчук: А, вообще даже тебе? Я понял.

Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (смеется)”, – цитирует “24 канал” фрагмент разговора.

Контекст:В феврале “Обозреватель” публиковал фрагмент записи другого разговора Медведчука и Суркова, во время которого они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными.
Медведчук принимал участие в минских переговорах по поводу ситуации на Донбассе с января 2015 года как специальный представитель Службы безопасности Украины. Он утверждал, что сумел добиться возвращения на подконтрольную Киеву территорию 481 человека. 
В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны “по вопросам, которые попадают в интересы Украины”, несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году.
Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива 21 января заявил, что Государственная авиационная служба Украины запретила перелеты в Россию самолетам, которые использует глава политсовета партии Медведчук.
Путин “хорошо осведомлен” о ситуации в Украине благодаря общению Медведчуком, рассказывал спикер Кремля Дмитрий Песков в конце 2020 года.
О намерении Суркова уйти в отставку 25 января 2020 года сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы “в связи со сменой курса на украинском направлении”. 
18 февраля Путин уволил Суркова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии

21.01 / За час до инаугурации Байдена в соседнем здании Верховного суда США объявили угрозу взрыва

07.02 / МИД России завел свой TikTok. Первые два видео министерство посвятило Навальному

02.12 / Кабмин Украины утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта

03.12 / Нардеп Буймистер: Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает вопрос с долгами на энергорынке, а перекладывает бремя на бизнес

24.08 / «Беспринципный лжец» — Washington Post узнала об отношении сестры Трампа к президенту

09.10 / Apple потребовала от Telegram заблокировать три белорусских канала

05.03 / Россиянки назвали самые бесполезные подарки на 8 Марта

13.12 / Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник Sirius SXM-7

23.08 / Иран раскрыл подробности расследования крушения украинского Boeing

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика