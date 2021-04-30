Верещук: Россию интересует особый статус ОРДЛО и граница. Вопрос в том, сможем ли мы консолидировать усилия всех наших партнеров в этих двух вопросах?

Я думаю, нам все-таки стоит сосредоточиться на том, где мы будем искать международную поддержку. Она нам очень нужна. Это касается и Германии, и Франции, и США, и Великобритании.

Чего хочет Россия и почему она давит на Украину, оставаясь такой неуступчивой? Есть два пункта (в принципе по остальным мы могли бы договориться): внесение изменений в Конституцию об особом статусе [отдельных районов Донецкой и Луганской областей] и граница. Россия требует, чтобы выборы были проведены до того, как Украина восстановит контроль над границей.

И тут вопрос к нашим партнерам: сможем ли мы консолидировать усилия всех наших партнеров в этих двух вопросах? Для всего остального есть кластеры и механизмы реализации – по всему можно было бы договориться. Вот и все.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

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