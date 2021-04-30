В Киеве задержали “будущего главу МВД”, который за $220 тыс. продавал полицейскому должность начальника Киевской Нацполиции

По данным Офиса генпрокурора, мошенники предлагали правоохранителю назначить его на должность начальника главного управления Нацполиции в Киевской области.

Сообщается, что один из мошенников уверял, что вскоре возглавит Министерство внутренних дел и “сможет решать любые кадровые вопросы”.

“Влиятельными людьми” оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья. Их задержали при получении первой части взятки – $120 тыс.

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по признакам мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190), совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок о пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

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