 

Воробьев разъяснил ситуацию с ковидными ограничениями в Подмосковье

30.04.2021, 14:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв разъяснил жителям региона ситуацию с коронавирусными ограничениями на майские праздники. Политик подчеркнул, что в Подмосковье всё ещё не снижается число госпитализаций с ковидом.

По словам Воробьёва, в регионе ежедневно попадают в больницу около 460 заражённых, в связи с чем администрация готовит запасные койки для пациентов. Глава региона заверил, что местные власти не планируют вводить новые ограничения, однако все должны быть готовы к негативному развитию ситуации, передаёт “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / В России стартовали продажи самого дешевого смартфона от Samsung

08.01 / Больше чем актер: 7 звезд, которые вышли за рамки своей профессии в кино

24.02 / «Она съела горстку яда, он ее убил»

11.07 / Медики назвали популярный продукт, способный защитить от “тихого убийцы”

18.08 / Мнение: Социальный эксперимент в Минске

17.04 / ФСБ. Охота на детей

23.02 / Мнение: О начале маленькой победоносной войны России

16.10 / Мнение: Письмо: “Встречаю с креветками, семгой, стейками”

25.11 / Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него

23.08 / Обнародовано имя победительницы конкурса “Миссис Россия-2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика