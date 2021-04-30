Воробьев разъяснил ситуацию с ковидными ограничениями в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв разъяснил жителям региона ситуацию с коронавирусными ограничениями на майские праздники. Политик подчеркнул, что в Подмосковье всё ещё не снижается число госпитализаций с ковидом.

По словам Воробьёва, в регионе ежедневно попадают в больницу около 460 заражённых, в связи с чем администрация готовит запасные койки для пациентов. Глава региона заверил, что местные власти не планируют вводить новые ограничения, однако все должны быть готовы к негативному развитию ситуации, передаёт “Радио 1”.