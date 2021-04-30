Триумф The Weeknd после скандала: объявлены номинанты Billboard Music Awards 2021
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Представители американского журнала Billboard и еженедельно публикуемого хит-парада ста наиболее популярных в США песен объявили номинантов премии Billboard Music Awards 2021. В отличие от “Грэмми” и других подобных премий, которые определяют как номинантов, так и победителей по результатам закрытого голосования членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, Billboard Music Award объявляет победителей на основе “сухих” цифр. Имеют значение лишь продажи и количество прослушиваний альбомов и синглов, а также гастрольная и социальная активность артистов.
В этом году абсолютным лидером по числу номинаций стал Абель Тесфайе, больше известный как The Weeknd. Он претендует на победу в 16 номинациях. Это, безусловно, его личная победа над “экспертами” музыкальной индустрии, которые не раз игнорировали творчество Абеля.
The Weeknd
Напомним, после объявления номинантов 63-й церемонии вручения “Грэмми” в ноябре прошлого года на Американскую академию звукозаписи обрушился шквал критики. В списке номинантов тогда не оказалось имени артиста, чей альбом After Hours оказался самым продаваемым в США по итогам первой половины 2020 года, а его трек Blinding Lights многие месяцы числился в первой десятке авторитетных чартов. Поклонники звезды хейтили премию в соцсетях – в стороне не остался и сам певец.
“Грэмми” по-прежнему коррумпированы. Вы задолжали мне, моим фанатам и индустрии прозрачность,
– написал The Weeknd в Twitter, в то время как инсадеры TMZ заявили, что певца могли лишить номинаций из-за его выступления на “Суперкубке”. Якобы организаторы “Грэмми” ставили перед ним ультиматум – или “Суперкубок” или шоу на премии. Артист не стал выбирать, заявив, что готов выступить везде.
The WeekndНа втором месте по числу номинаций в этом году расположился рэпер DaBaby – его выставили в 11 категориях. Певица Габби Барретт стала лидером среди женщин: она претендует на 9 статуэток. Церемония награждения (неизвестно, в каком формате) состоится 23 мая, как это было и до коронавируса. Напомним, в прошлом году мероприятие отложили аж до октября.
Список номинантов Billboard Music Awards 2021:
Артист года
Дрейк
Juice WRLD
Pop Smoke
Тейлор Свифт
The Weeknd
Лучший альбом из чарта Billboard 200
Juice WRLD, Legends Never Die
Lil Baby, My Turn
Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon
Тейлор Свифт, folklore
The Weeknd, After Hours
Лучшая песня из чарта Hot 100
24kGoldn ft. iann dior, Mood
Габби Барретт ft. Чарли Пут, I Hope
Крис Браун & Янг Таг, Go Crazy,
DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR
The Weeknd, Blinding Lights
Лучшая исполнительница
Билли Айлиш
Ариана Гранде
Дуа Липа
Megan Thee Stallion
Тейлор Свифт
Лучший исполнитель
Дрейк
Juice WRLD
Lil Baby
Pop Smoke
The Weeknd
Лучший новый исполнитель
Габби Барретт
Doja Cat
Джек Харлоу
Pop Smoke
Rod Wave
Лучший дуэт/группа
AC/DC
AJR
BTS
Dan + Shay
Maroon 5
Лучший артист из чарта Billboard 200
Дрейк
Juice WRLD
Pop Smoke
Post Malone
Тейлор Свифт
Лучший артист из чарта Hot 100
DaBaby
Дрейк
Дуа Липа
Pop Smoke
The Weeknd
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