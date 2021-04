Триумф The Weeknd после скандала: объявлены номинанты Billboard Music Awards 2021

Представители американского журнала Billboard и еженедельно публикуемого хит-парада ста наиболее популярных в США песен объявили номинантов премии Billboard Music Awards 2021. В отличие от “Грэмми” и других подобных премий, которые определяют как номинантов, так и победителей по результатам закрытого голосования членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, Billboard Music Award объявляет победителей на основе “сухих” цифр. Имеют значение лишь продажи и количество прослушиваний альбомов и синглов, а также гастрольная и социальная активность артистов.

В этом году абсолютным лидером по числу номинаций стал Абель Тесфайе, больше известный как The Weeknd. Он претендует на победу в 16 номинациях. Это, безусловно, его личная победа над “экспертами” музыкальной индустрии, которые не раз игнорировали творчество Абеля.

The Weeknd

Напомним, после объявления номинантов 63-й церемонии вручения “Грэмми” в ноябре прошлого года на Американскую академию звукозаписи обрушился шквал критики. В списке номинантов тогда не оказалось имени артиста, чей альбом After Hours оказался самым продаваемым в США по итогам первой половины 2020 года, а его трек Blinding Lights многие месяцы числился в первой десятке авторитетных чартов. Поклонники звезды хейтили премию в соцсетях – в стороне не остался и сам певец.

“Грэмми” по-прежнему коррумпированы. Вы задолжали мне, моим фанатам и индустрии прозрачность,

– написал The Weeknd в Twitter, в то время как инсадеры TMZ заявили, что певца могли лишить номинаций из-за его выступления на “Суперкубке”. Якобы организаторы “Грэмми” ставили перед ним ультиматум – или “Суперкубок” или шоу на премии. Артист не стал выбирать, заявив, что готов выступить везде.

The WeekndНа втором месте по числу номинаций в этом году расположился рэпер DaBaby – его выставили в 11 категориях. Певица Габби Барретт стала лидером среди женщин: она претендует на 9 статуэток. Церемония награждения (неизвестно, в каком формате) состоится 23 мая, как это было и до коронавируса. Напомним, в прошлом году мероприятие отложили аж до октября.

Список номинантов Billboard Music Awards 2021:

Артист года

Дрейк

Juice WRLD

Pop Smoke

Тейлор Свифт

The Weeknd

Лучший альбом из чарта Billboard 200

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Тейлор Свифт, folklore

The Weeknd, After Hours

Лучшая песня из чарта Hot 100

24kGoldn ft. iann dior, Mood

Габби Барретт ft. Чарли Пут, I Hope

Крис Браун & Янг Таг, Go Crazy,

DaBaby ft. Roddy Ricch, ROCKSTAR

The Weeknd, Blinding Lights

Лучшая исполнительница

Билли Айлиш

Ариана Гранде

Дуа Липа

Megan Thee Stallion

Тейлор Свифт

Лучший исполнитель

Дрейк

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Лучший новый исполнитель

Габби Барретт

Doja Cat

Джек Харлоу

Pop Smoke

Rod Wave

Лучший дуэт/группа

AC/DC

AJR

BTS

Dan + Shay

Maroon 5

Лучший артист из чарта Billboard 200

Дрейк

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

Тейлор Свифт

Лучший артист из чарта Hot 100

DaBaby

Дрейк

Дуа Липа

Pop Smoke

The Weeknd