 

CBS – из-за пандемии миллионы американцев погрязли в долгах за лечение

30.04.2021, 13:40, Новости дня
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В США всё большему числу жителей приходится сталкиваться с растущими долгами за медицинское обслуживание, а кризисная ситуация в сфере экономики и на рынке труда на фоне пандемии COVID-19 только усугубляет ситуацию. Причём статистика показывает, что сложнее всего с долгами за лечение справляются граждане с небольшими доходами и цветное население США, передаёт CBS News.

Миллионам американцев приходится сталкиваться с крупными счетами за медицинское обслуживание из-за пандемии коронавирусной инфекции. Количество заявок на получение кредитов физическим лицам для покрытия медицинских расходов в конце 2020 года выросло на 50 процентов, если сравнить с предыдущим годом.

Компания по оказанию финансовых услуг Credir Karma заявила, что с января 2020 года её клиенты увеличили сумму подлежащих взысканию долгов за медицинское обслуживание на 2,2 миллиарда долларов. Эту тенденцию подстёгивают такие факторы, как высокий уровень безработицы, потеря страховки и затраты на лечение от COVID-19. 

Долги за медицинское обслуживание могут вынудить больницы подавать в суд на своих пациентов, чтобы добиться выплат. Такие судебные иски чреваты суровыми санкциями, включая удержание домов и автомобилей под залогом, а также удержание выплат из заработной платы.

При этом наиболее вероятной мишенью для исков по долгам за лечение может стать цветное население, а также домохозяйства с низким уровнем доходов. По мнению финансовых экспертов, пациенты могут вступить в переговоры с поставщиками медицинских услуг, чтобы попытаться снизить свой долг или договориться о плане выплат в рассрочку.

Также рекомендуется узнать о вариантах финансирования под нулевой процент, предлагаемых некоторыми поставщиками медицинских услуг. В то же время финансовые эксперты советуют избегать использования кредитных карт с высокой процентной ставкой или займов, которые способны лишь усугубить ситуацию.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.  



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