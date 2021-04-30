Hill – Помпео о речи Байдена в конгрессе — «успешно изложил радикальную социалистическую повестку»

Экс-глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе своего выступления в конгрессе президент США Джо Байден «успешно изложил радикальную социалистическую повестку», пишет The Hill. По словам бывшего госсекретаря, речь главы Белого дома должна вызвать беспокойство у всех свободолюбивых американцев.



Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал первое выступление президента Джо Байдена перед обеими палатами конгресса, назвав предлагаемые им политические шаги «радикальной, социалистической повесткой», пишет The Hill.

«Между тем президент Байден успешно изложил радикальную социалистическую повестку на ближайшие четыре года. Это должно вызвать беспокойство у каждого свободолюбивого американца», — написал он в Twitter.

В своём выступлении Байден призвал конгресс принять меры по ряду вопросов, в том числе по закону об американских семьях, который обеспечит бесплатное обучение в общественных колледжах, бесплатное дошкольное образование и расширенный доступ к недорогим услугам по уходу за детьми.

Он также призвал провести реформы по таким вопросам, как иммиграция, проверка анкетных данных при приобретении оружия, климатический кризис, корпоративные налоги и цены на лекарства.

Кроме того, президент США выступил в поддержку своего же предложения о повышении налогов, которое затронет американских граждан, зарабатывающих более $400 тыс. долларов в год. Он призвал самых богатых американцев «заплатить свою справедливую долю».

Помпео, который в последнее время подогревал слухи о его возможном участии в президентских выборах 2024 года, резко раскритиковал политические инициативы, упомянутые Байденом в его речи.

«Почти каждый политический шаг, предложенный президентом Байденом сегодня вечером, подразумевает расширение властных структур и повышение налогов, — отметил экс-глава Госдепа. — Это ничего не меняет, но вредит американскому рабочему».

Байден в ходе своего выступления также призвал американцев к единству, предупредив, что другие страны могут одолеть США в конкурентной борьбе XXI века. Помпео также не согласился с этим заявлением главы Белого дома.

«Президент Байден говорит, что он хочет «сделать так, чтобы мы победили в конкурентной борьбе XXI века», — написал Помпео. — Позвольте мне сказать вам — низкопоклонство перед Китаем гарантирует, что мы проиграем в этой конкуренции. Мы должны быть жёсткими, а не слабыми».