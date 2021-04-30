 

Мнение: Ахтунг!! Не опять, а снова!

30.04.2021, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вы, как говорится, будете смеяться – но в РФ, похоже, все-таки решились прогнуться и нарисовать-таки “третью волну”. Невероятно, конечно: России устроили уже полноценную травлю везде, где только можно, в Европе не осталось, похоже, ни одного карликового государства, которое бы не выгнало какого-нибудь “русского посольского”, Европарламент давеча (буквально вчера) принял буквально сочащуюся ненавистью резолюцию касательно России – таких на моей памяти вообще никогда не было. Казалось бы – какие уже прогибы могут быть, когда маски в буквальном смысле сорваны?!

Наоборот – самое время, по идее, вообще отменить маски и карантины, в принципе – назло Европе! Показать дулю коронабесам, раз уж больше ничего Россия все равно сделать не может.

Но нет. Вместо этого РФ будет изображать пай-мальчиков, которые дисциплинированно боятся “третьей волны”. Начать решили как обычно – с Москвы; здесь уже нарисовали более 3 тысяч “зараженных” (10 дней назад было 1800 с копейками). Всё, ахтунг, в небе Покрышкин… то есть тьфу – вернулся чудовищный ковид!! Всем лежать-бояться!

Я не удивлюсь, если робот Собянин не только масочно-перчаточный усилит, но и опять устроит “пропускной режим”! А что? Прогрессивная обчественность только поддержит – нашим “западникам” очень ведь неуютно сознавать, что в России сегодня намного больше свободы, чем в Европе и в США. Надо, чтобы все сидели по домам, чтобы школьники и студенты не учились, чтобы все было закрыто, чтобы ввели “ковидные паспорта”…

Неужели устроят третий акт этого цирка?!!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Хирург Легкоступовой обвинил ее дочь в смерти матери

15.02 / С 21 февраля акции ФБК будут проходить на кухнях активистов

16.07 / Личное: Его арии жука

13.04 / Хороший холестерин помогает предсказывать болезни сердца

15.11 / Американские СМИ назвали российский Т-90 “экспортным хитом”

18.03 / Щедрость мужчины зависит от уровня тестостерона, выяснили ученые

17.04 / Что с вопросом вступления Украины в НАТО?

15.11 / Версия: Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана?

08.02 / В Евросоюзе не ведется работа по четвертой фазе санкций против Лукашенко – эксперт Халезин

10.02 / На Сахалине мужчина убил сожительницу из-за громкой музыки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика