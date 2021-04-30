Мнение: Ахтунг!! Не опять, а снова!

Вы, как говорится, будете смеяться – но в РФ, похоже, все-таки решились прогнуться и нарисовать-таки “третью волну”. Невероятно, конечно: России устроили уже полноценную травлю везде, где только можно, в Европе не осталось, похоже, ни одного карликового государства, которое бы не выгнало какого-нибудь “русского посольского”, Европарламент давеча (буквально вчера) принял буквально сочащуюся ненавистью резолюцию касательно России – таких на моей памяти вообще никогда не было. Казалось бы – какие уже прогибы могут быть, когда маски в буквальном смысле сорваны?!

Наоборот – самое время, по идее, вообще отменить маски и карантины, в принципе – назло Европе! Показать дулю коронабесам, раз уж больше ничего Россия все равно сделать не может.

Но нет. Вместо этого РФ будет изображать пай-мальчиков, которые дисциплинированно боятся “третьей волны”. Начать решили как обычно – с Москвы; здесь уже нарисовали более 3 тысяч “зараженных” (10 дней назад было 1800 с копейками). Всё, ахтунг, в небе Покрышкин… то есть тьфу – вернулся чудовищный ковид!! Всем лежать-бояться!

Я не удивлюсь, если робот Собянин не только масочно-перчаточный усилит, но и опять устроит “пропускной режим”! А что? Прогрессивная обчественность только поддержит – нашим “западникам” очень ведь неуютно сознавать, что в России сегодня намного больше свободы, чем в Европе и в США. Надо, чтобы все сидели по домам, чтобы школьники и студенты не учились, чтобы все было закрыто, чтобы ввели “ковидные паспорта”…

Неужели устроят третий акт этого цирка?!!