 

Лев Лещенко смирился с тем, что так и не стал отцом

30.04.2021, 13:28, Разное
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Во время съемок программы «Судьба человека» Лев Лещенко прокомментировал свое отношение к тому, что у них с женой нет детей. По словам 79-летнего артиста, он давно смирился с тем, что так и не стал отцом.
Первой женой артиста была певица Алла Абдалова, которая несколько раз делала аборты от него. Супруга не хотела рожать детей из-за равнодушия к ней мужа. Во втором браке, который Лев Лещенко заключил с Ириной Багудиной, он был готов познать радость отцовства. Однако судьба распорядилась иначе, а супруги так и остались бездетными.

Со второй женой Лев Лещенко построил счастливые отношения, которые длятся уже более 40 лет. Ирина Багудина признается, что у нее были серьезные проблемы с женским здоровьем, поэтому она не смогла стать матерью. Она до сих пор переживает по этому поводу, а артист уже давно смирился. Певец считает, что им удалось преодолеть это вместе. Ранее медицина была не такая развитая, как сейчас, поэтому усилия, чтобы стать родителями, оказались тщетными. 79-летний Лев Лещенко не расстраивается, так как прожил всю жизнь с возлюбленной в согласии и нисколько об этом не жалеет.

Супруги активно поддерживают детские приюты и помогают малышам, у которых есть особенности развития. Когда-то они серьезно думали о том, чтобы усыновить ребенка, но не решились на этот ответственный шаг. По словам Льва Лещенко, они видели примеры, когда детей брали из приюта, а потом отдавали назад. Это было и среди представителей шоу-бизнеса. К такому повороту событий супруги готовы не были.



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