Geely начала продажи обновленного кроссовера Geely Icon 2022 года за $15 тысяч

Компания Geely вывела на рынок обновленный кроссовер Geely Icon версии 2022 года. Стоимость компактного автомобиля составляет 15 тысяч долларов США за базовую версию.

Китайский автоконцерн Geely, владелеющий брендом Volvo и частью акций Daimler AG, создал новую версию компактного кроссовера. Рестайлинг-модель Icon оснащена расширенным набором опций и оригинальным дизайном. Производитель не отказался от богатой цветовой палитры. Новыми стали легкосплавные колесные диски на 17 и 18 дюймов.

Изменили техностилисты корпорации и отделку интерьера, применив новые материалы. В салоне Geely Icon появился ультрасовременный информационно-развлекательный комплекс, дополненный функцией голосового управления. Также отличается измененное транспортное средство набором камер кругового обзора, доработана в нем и атмосферная подсветка, а также система для предотвращения столкновений.

Габариты построенного на платформе BMA Volvo кроссовера составляют 4 350 миллиметров в длину, 1 810 мм в ширину и 1 615 мм в высоту при колесной базе в 2 640 миллиметров. Силовую установку Geely Icon составляет полуторалитровый турбомотор на 177 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в машине установлена роботизированная 7DCT с только передним приводом и двойным сцеплением. При этом стоимость базового оснащения внедорожника не более 15 тысяч долларов США. За обладание премиум-вариантом Spring Limited Edition, вышедшим лимитированным тиражом, придется заплатить от 1,5 миллиона рублей.

Источник: www.njcar.ru