Netflix анонсировал четвертый сезон анимационного сериала Castelevania

Недавно онлайн-кинотеатром Netflix был презентован трейлер четвертого сезона аниме-сериала Castlevania. Данный американский мультсериал знаменитого автора комиксов и писателя Уоррена Эллиса представляет собой адаптацию видеоигры Konami Castelevania.

Это первый проект такого типа в истории сайта, который получил настолько высокий ретинг. Адаптация видеоигр является больной темой как для геймеров, так и для киноманов. Однако Castlevania стала приятным исключением. Премьера заключительного сезона состоится 13 мая 2021 года. По сюжету, Бельмонт и Сифа постараются воспрепятствовать воскрешению Дракулы.

В 2017 году – как оригинальный проект Netflix – успешно дебютировал первый сезон сериала Castlevania. А уже второй был награжден премией IGN и получил признание критиков как лучший сериал 2018 года. На Metacritic рейтинг анимационного сериала тогда составил 71 бал из 100 возможных. Высокие оценки пользователей подталкивали создателей к продлению сериала из сезона в сезон, не дожидаясь окончания премьерного показа. Ролик появился на официальном YouTube-канале Netflix.

Судя по публикациям от Deadline, сервис не собирается прощаться с франшизой Castlevania. В планах компании – выпустить еще один сериал по той же вселенной, только теперь повествование пойдет при участии других героев.

Источник: kulturomania.ru