 

Netflix анонсировал четвертый сезон анимационного сериала Castelevania

30.04.2021, 13:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно онлайн-кинотеатром Netflix был презентован трейлер четвертого сезона аниме-сериала Castlevania. Данный американский мультсериал знаменитого автора комиксов и писателя Уоррена Эллиса представляет собой адаптацию видеоигры Konami Castelevania.
Это первый проект такого типа в истории сайта, который получил настолько высокий ретинг. Адаптация видеоигр является больной темой как для геймеров, так и для киноманов. Однако Castlevania стала приятным исключением. Премьера заключительного сезона состоится 13 мая 2021 года. По сюжету, Бельмонт и Сифа постараются воспрепятствовать воскрешению Дракулы.

В 2017 году – как оригинальный проект Netflix – успешно дебютировал первый сезон сериала Castlevania. А уже второй был награжден премией IGN и получил признание критиков как лучший сериал 2018 года. На Metacritic рейтинг анимационного сериала тогда составил 71 бал из 100 возможных. Высокие оценки пользователей подталкивали создателей к продлению сериала из сезона в сезон, не дожидаясь окончания премьерного показа. Ролик появился на официальном YouTube-канале Netflix.

Судя по публикациям от Deadline, сервис не собирается прощаться с франшизой Castlevania. В планах компании – выпустить еще один сериал по той же вселенной, только теперь повествование пойдет при участии других героев.

Источник: kulturomania.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / «Мой мальчик!»: Агата Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения

15.08 / Ученые: Алоэ помогает улучшить пищеварение и нормализовать уровень сахара в крови

13.01 / Мнение: Навальный возвращается!

02.10 / Версия: Евросоз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

26.11 / Скандалы: «Административные издержки» Олега Дерипаски

02.04 / Мнение: Путин обманул Меркель и Макрона?

19.10 / Умер заразившийся коронавирусом основатель театра “Тень”

24.10 / Доктор Мясников назвал время полного выздоровления пациента с COVID-19

04.10 / Мнение: Война в Карабахе в карикатуре

22.09 / Глава Адыгеи заболел коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика