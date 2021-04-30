В МИД Беларуси признали, что во время подавления протестов “власть иногда действовала чрезмерно”

“Да, возможно, власть иногда действовала чрезмерно”, – сказал Макей.

В то же время глава МИД продолжает утверждать, что это была “адекватная реакция на немирные жестокие протесты, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов”.

Действия силовиков он оправдал тем, что стране якобы угрожал государственный переворот и “на кону была судьба страны”.

“Была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми”, – заявил Макей.

“И если бы выбором была судьба страны или эти вещи, о которых вы говорите, включая права человека, я убежден, что правительство любой страны выбрало бы поддержку независимости, государственности и суверенитета. Это именно то, что сделала белорусская власть”, – считает министр.

По его словам, правоохранители в Беларуси могут предоставить доказательства нарушений закона “в каждом конкретном случае” по всем десяткам тысяч задержанных.

Глава МИД также признал, что отношения страны с Евросоюзом и Западом в целом “находятся в кризисном состоянии”. При этом он заявил, что в периоды, когда на Беларусь не наложены санкции, она достигает гораздо большего, чем когда находится под санкциями, в том числе в гуманитарной сфере и сфере прав человека.

“Даже не симпатизирующая Беларуси известная правозащитная организация Freedom House заявила 28 апреля, что идея более демократичной Беларуси теперь находится в более отдаленной перспективе, чем раньше. Абсолютно согласен с таким выводом. Вопрос только в том, почему это произошло? Почему отбросили Беларусь и благодаря кому? Вопрос риторический. Он адресован, прежде всего, тем, кто борется за права человека в Европе”, – заявил министр.

Контекст:”В Беларуси жестокое подавление протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами 2020 года, представляло собой значительную эскалацию для режима Александра Лукашенко… Спустя месяцы массовых арестов, избиений, пыток и заключения под стражу большого числа политических заключенных идея более демократической Беларуси сейчас выглядит все более отдаленной”, – говорится в докладе Freedom House, посвященном атакам на демократические институты в Европе и Евразии.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В октябре США ввели санкции против белорусских чиновников. В декабре Соединенные Штаты расширили санкции в отношении белорусских властей.

19 февраля США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси. Государственный департамент США наложил визовые ограничения на 43 граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии. В санкционный список Британии вошли 27 человек – чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

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