 

“Довы…бывался”, “”Щъерт побери”. Известный российский актер упал на красной дорожке в Москве. Видео

30.04.2021, 13:24, Новости дня
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В комментарии к ролику он отметил, что инцидент произошел в день закрытия фестиваля, 29 апреля. 

“Передал привет [покойному советскому актеру] Андрею Миронову”, – подписал он видео, вероятно, подразумевая сцену из фильма “Бриллиантовая рука” в исполнении артиста.

“Щъерт побери”, – отреагировали на видео пользователи сети фразой, которую произнес герой Миронова во время падения.

“Довы…бывался”, – прокомментировали ролик подписчики.

“Бывает”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)

Контекст:Петров – российский кино- и театральный актер. Его кинодебют состоялся в 2010 году на съемочной площадке сериала “Голоса” – он появился на экране в эпизодической роли, а в 2012 году сыграл главную роль в сериале “Пока цветет папоротник”. За 11 лет кинокарьеры актер исполнил более 50 ролей в кино.
Московский кинофестиваль проходил с 22-го по 29 апреля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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