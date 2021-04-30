Россиянам пообещали лето раньше времени

Ведущий специалист центра погоды “Фобос”, метеоролог Евгений Тишковец допустил преждевременный приход лета в Россию. Своим прогнозом он поделился с журналистами.

Тишковец отметил, что в первые 10 дней мая температура воздуха будет на два-пять градусов ниже климатической нормы, но уже к середине месяца достигнет нормальных значений. А в третьей декаде последнего месяца уже будет жарко: специалист предполагает, что климатическое лето может наступить ещё до 28 мая, сообщает телеканал “Царьград”.