 

Россиянам пообещали лето раньше времени

30.04.2021, 13:16, Разное
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Ведущий специалист центра погоды “Фобос”, метеоролог Евгений Тишковец допустил преждевременный приход лета в Россию. Своим прогнозом он поделился с журналистами.

Тишковец отметил, что в первые 10 дней мая температура воздуха будет на два-пять градусов ниже климатической нормы, но уже к середине месяца достигнет нормальных значений. А в третьей декаде последнего месяца уже будет жарко: специалист предполагает, что климатическое лето может наступить ещё до 28 мая, сообщает телеканал “Царьград”.



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