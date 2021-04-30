В России хотят запретить продавать бензин за границу ради сдерживания цен

Министерство энергетики России выступило с инициативой временно запретить продажу бензина зарубежным государствам. В проекте постановления ведомства указано, что ограничить вывоз топлива планируют на три месяца.

Представители ведомства считает, что это поможет замедлить рост цен на бензин внутри страны. При этом Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будут регулярно отслеживать динамику изменения цен и объёмы производства и поставок топлива на российский рынок, сообщает телеканал “Царьград”.