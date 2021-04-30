Мнение: Последняя роль Елены Прокловой

«Пока арабы убивают друг друга, мы евреи можем спать спокойно». Эта фраза, произнесенная шефом израильской спецслужбы в сериале «Родина», вспоминалась на минувшей неделе каждый раз, когда заглядывал в ТОП ЖЖ и видел там лавину страстей – обсуждения откровений звезды советского кино Елены Прокловой.

На старости лет Проклова призналась, что в юности стала жертвой сексуального насилия. И получила психологическую травму, и эта травма повлияла на всю ее дальнейшую судьбу.

Погуглил. Оказывается, четыре года назад Проклова откровенничала о своих романах с Мироновым, Янковским, Табаковым….

Это что же получается? Получила в юности травму, после которой всю жизнь мстила женатым мужикам, затаскивая их в постель? Вообще-то если и сейчас и четыре года назад Проклова говорила правду, то не мстительница она, а банальная шлюха…. И еще не ясно, кто до кого домогался, когда ей было 15 лет…

Честно говоря, в свежие откровения Прокловой не верю. Очень похоже, что исповедь про домогательства – это исполнение талантливой актрисой роли жертвы. В те пуританские времена за подобные "шалости" можно было не только партбилет на стол положить, но и оправить на многие годы на кичу даже звездам…

Чего ради Проклова исполнила эту роль? Чтобы евреи спали спокойно! Чтобы страна обсуждала это «кино» и поменьше задумывалась об отношениях с Украиной и всем миром, о произволе судов и силовиков… и пр.пр.пр….

Фотографии Елены Прокловой отсюда

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