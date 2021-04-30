 

Мнение: Последняя роль Елены Прокловой

30.04.2021, 12:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Пока арабы убивают друг друга, мы евреи можем спать спокойно». Эта фраза, произнесенная шефом израильской спецслужбы в сериале «Родина», вспоминалась на минувшей неделе каждый раз, когда заглядывал в ТОП ЖЖ и видел там лавину страстей – обсуждения откровений звезды советского кино Елены Прокловой.

На старости лет Проклова призналась, что в юности стала жертвой сексуального насилия. И получила психологическую травму, и эта травма повлияла на всю ее дальнейшую судьбу.

Погуглил. Оказывается, четыре года назад Проклова откровенничала о своих романах с Мироновым, Янковским, Табаковым….

Это что же получается? Получила в юности травму, после которой всю жизнь мстила женатым мужикам, затаскивая их в постель? Вообще-то если и сейчас и четыре года назад Проклова говорила правду, то не мстительница она, а банальная шлюха…. И еще не ясно, кто до кого домогался, когда ей было 15 лет…

Честно говоря, в свежие откровения Прокловой не верю. Очень похоже, что исповедь про домогательства – это исполнение талантливой актрисой роли жертвы. В те пуританские времена  за подобные "шалости" можно было не только  партбилет на стол положить, но и оправить на многие годы на кичу даже звездам…

Чего ради Проклова исполнила эту роль? Чтобы евреи спали спокойно! Чтобы страна обсуждала это «кино» и поменьше задумывалась об отношениях с Украиной и всем миром, о произволе судов и силовиков… и пр.пр.пр….

Фотографии Елены Прокловой отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / ДТП с ребенком на самокате в Петербурге попало на видео

30.01 / Лубянскую площадь перекроют 31 января из-за установки памятника Дзержинскому

15.01 / Археологи обнаружили черепа необычной формы на римском кладбище

03.01 / Медики назвали топ-7 продуктов, полезных для здоровья

14.02 / Мнение: 7 картин о любви. Созданные российскими художниками после 1970-х годов

01.04 / Дряхлая Америка

08.02 / Следственный комитет изучает сведения о причастности Навального к аварии на Чернобыльской АЭС

15.09 / Сестра Ефремова рассказала, что для него страшнее тюрьмы

03.03 / В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно организовать режим дня школьников

31.08 / Раскрыт план действий Тихановской в случае прихода к власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика