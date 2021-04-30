 

Мнение: Обычный день в аду

30.04.2021, 12:54, Разное
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Сегодня — очередные новости о терроре. Обыск и задержание людей из «Команды 29» – это правозащитная неформальная группа, которая специализируется на защите людей по делам о госизмене и экстремизме. Группа создана еще в 15 году на фоне растущей фашизации режима и ведет борьбу за тех, кто попал под гестаповский пресс.

Путину удалось разгромить «старое» правозащитное движение в России. Часть правозащитников он прикормил до состояния полной потери ими какого-либо чувства достоинства, и они даже целовали его руки на камеру, за что были обласканы и допущены в разные картонные советы, остальных попросту затравили, и они по причине возраста уже не смогли продолжить то, что делали ранее. Но как всегда бывает, любая несправедливость всегда создает новые поколения тех, кто с ней борется и противостоит. У любого фашизма всегда будут свои антифашисты. Путинский фашизм — не исключение.

Соответственно, он тоже ведет свою борьбу. Тем более сейчас, когда машина террора крутит уже по своим внутренним законам, не способная остановиться. Ей нужны новые дела, новые жертвы и посадки хотя бы для того, чтобы оправдать собственное существование.

Все, как всегда. Борьба людей со зверьми за право оставаться и быть людьми вечна. Так было всегда и так будет.

И еще одна новость. В Архангельске посадили на реальный срок человека, сделавшего репост клипа Раммштайн. Клип вышел в 2009, репост – в 2014, посадили сейчас. Обвинение – за распространение порнографии.

По такому обвинению можно сажать полстраны за просмотр любой новостной программы российского телевидения или любого выпуска программы Малышевой. А за сам факт включения телевизора во время любого политического ток-шоу – так вообще на галеры.

Но сажают за Раммштайн.

Источник: Эль Мюрид



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