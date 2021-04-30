Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма с годовщиной брака

Вчера 39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям в приватной обстановке отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. Герцог и герцогиня Кембриджские получили много поздравлений от подписчиков и подданных, а также от родственников. В течение дня их новые портреты репостнули и королева Великобритании, и принц Чарльз с герцогиней Камиллой. Свое поздравление, но лично в руки, направили им 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри.

Как сообщил британский HELLO!, они передали свои наилучшие пожелания супругам, однако был ли это телефонный звонок или поздравительная открытка, неизвестно. Одно можно сказать точно – герцог и герцогиня Сассекские решили не афишировать это.

Принцы Уильям и Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Отношения Меган и Гарри с их британскими родственниками сейчас можно назвать натянутыми. Два месяца назад Меган Маркл обвинила членов британской королевской семьи в том, что они якобы всерьез были обеспокоены цветом кожи их с принцем Гарри сына Арчи Харрисона еще до его рождения. Об этом герцогиня Сассекская прямым текстом заявила в интервью телеведущей Опре Уинфри:

До рождения ребенка не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить.

Это громкое заявление бросило тень как на репутацию британской королевской семьи, так и на отношения братьев – принца Уильяма и принца Гарри. Кейт Миддлтон тоже не была рада этому интервью: в нем Меган рассказала, что та перед свадьбой довела ее до слез. На похороны принца Филиппа Меган не приехала, а после них инсайдеры рассказывали, что общение Гарри с родственниками было прохладным и более чем сдержанным. Правда это или нет, доподлинно неизвестно, но что герцог Сассекский покинул пределы Великобритании накануне 95-летия своей бабушки, – факт.

Принцы Уильям и Гарри, Кейт Миддлтон

Кстати, еще летом прошлого года королевский корреспондент и автор книги-бестселлера “В поисках свободы” о жизни Меган Маркл и принца Гарри – Омид Скоби – дал интервью Royal Beat, в котором заявил, что принцы Уильям и Гарри, которые всегда были очень дружны, больше не общаются. По словам Скоби, они перестали разговаривать друг с другом после решения герцога Сассекского выйти из состава королевской семьи и отказаться от своих полномочий. Немного позже интервью дал королевский фотограф Артур Эдвардс, который снимает монархов с 1977 года. В том числе он объяснил, почему во дворце Меган невзлюбили:

В первый год я думал, она удивительная. Я ездил с ней в несколько поездок – в том числе в Марокко – она прекрасный человек. Но я три или четыре раза просил дворец устроить нам – группе журналистов – встречу с Меган, но этого так и не случилось. Думаю, если бы мы встретились, все сложилось бы совершенно по-другому. Она бы увидела, что мы такие же люди, как и она. Пресса показала ее с плохой стороны, мы сделали ошибки и просим за это прощение и просим их вернуться.

Напомним, в начале марта Меган и Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри, благодаря которому теперь всю британскую королевскую семью считают расистами. После премьеры скандальной беседы, как и стоило ожидать, СМИ растащили ее на цитаты по всему миру, и главной интригой стал вопрос – что будет делать Елизавета II. Молчать она не стала, опубликовав официальный комментарий на поступок внука. Позже на неудобные вопросы ответил и принц Уильям.