Грудное вскармливание связали с улучшением когнитивных способностей у детей



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Ученые проанализировали результаты нейрокогнитивного тестирования более 9 тысяч американских школьников 9-10 лет и сопоставили их с данными о грудном или искусственном вскармливании в младенчестве, полученные от их матерей.

Оказалось, что у детей, которых кормили грудью, когнитивные способности были выше по сравнению со сверстниками, питавшихся молочными смесями. Чем дольше был период естественного кормления, тем сильнее была эта связь. Так, у детей, которых кормили грудью до 7-12 месяцев, результаты нейрокогнитивных тестов были выше по сравнению с теми, кого отлучили от груди до 6 месяцев.

В рамках этого исследования не изучались причины этого эффекта, однако авторы напомнили, что в материнском молоке содержатся очень важные питательные вещества, необходимые для здорового развития мозга ребенка. В частности, это арахидоновая (ARA) и докозагексаеновая кислоты (DHA), которые вырабатываются в организме матери во время беременности. После рождения ребенка грудное молоко становится единственным источником этих веществ.

«Наши результаты показывают, что любое грудное вскармливание оказывает положительное влияние на когнитивные способности, даже спустя продолжительное время», — написали ученые. Они отметили, что исследование будет продолжаться до тех пор, пока исходной когорте детей не исполнится 19-20 лет.

Ранее бразильские ученые связали длительное грудное вскармливание с более высоким IQ и доходом во взрослом возрасте. В ходе многолетнего исследования они наблюдали почти 6000 детей, рожденных в городе Пелотас в 1982 году, фиксируя продолжительность грудного вскармливания. В возрасте около 30 лет у 3 493 из них был замерен IQ (с помощью Шкалы Векслера для взрослых). Исследователи разделили участников на группы в зависимости от продолжительности вскармливания и для расчетов ввели социально и биологически важные переменные, которые могли бы повлиять на уровень IQ. К примеру, учитывались доход семьи при рождении ребенка, образование родителей, курение матери и т.д.

Исследование завершилось в 2015 году, и оказалось, что у детей, находившихся на естественном вскармливании, во взрослом возрасте оказывался более высоким уровень интеллекта, удлинялся процесс получения образования, увеличивалась зарплата. Чем дольше ребенка кормили таким способом (вплоть до 12 месяцев), тем выше были эти показатели.