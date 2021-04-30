 

Названа стоимость iPhone 12 фиолетового цвета в России

30.04.2021, 12:36, Разное
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Компания Apple выпустила новую версию iPhone 12 и ее mini-модификацию с корпусами фиолетового цвета. Продажа смартфонов стартует и в России, эксперты назвали стоимость аппаратов в торговых сетях страны.
Менее чем через полгода компания Apple представит новое, тринадцатое поколение iPhone. Однако сейчас американская корпорация выпустила необычную версию прошлогоднего флагмана с интересным дизайном. iPhone 12 и iPhone 12 mini получили панели фиолетового цвета. Как сообщают некоторые техноблогеры, выпуск посвящен десятилетию со смерти основателя легендарного бренда Стива Джобса.

Кроме цветовой гаммы, других отличий от базовых двенадцатых моделей аппаратная начинка устройств не получила. Так, в iPhone 12 установлен 6,1-дюймовый дисплей, его компактная модификация оснащена экраном с диагональю в 5,4 дюйма. Производительность и мощность девайсам обеспечивает фирменная однокристальная мобильная платформа Apple iOS A14 Bionic . Следовательно, как и в других аппаратах iPhone 12, разблокировать новинки можно будет даже в маске. Получили они и синхронизацию с Apple Watch, фото-видео-камеры в девайсах также остались без изменений.

Стоимость iPhone 12 для граждан РФ составит порядка 80 тысяч рублей за модификацию с 64-гигабайтным модулем оперативной памяти. iPhone 12 mini стоит дешевле, приобрести компактный смартфон можно за 70 тысяч. Главным покупателем этого варианта гаджета, как пишет «Ньюинформ», руководство корпорации считает женщин и молодежь.



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