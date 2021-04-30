Ученые: В Средневековье заболеваемость раком была в десять раз выше современного уровня

Британские исследователи исследовали распространенность онкологии в Средневековье. Как оказалось, в те далекие времена опасное заболевание раком встречалось в десять раз чаще, чем в современности.

Злокачественные опухоли являются одними из самых частых причин смерти людей во всем мире. Исследователи одного из научных учреждений Великобритании изучили, какой была статистика распространенности этого заболевания в Средневековье. Для этого они исследовали останки людей, похороненных в период с VI по XVI века на шести древнейших кладбищах, расположенных в британском Кембридже и в близлежащих регионах.

Эксперты взяли для анализа почти полторы сотни скелетов людей того времени, подвергнув их останки анализу для выявления причин смерти. Профильный научный журнал Cancer приводит статистику заболеваемости раком в Средневековье, составленную экспертами. Рентген и компьютерная томография, которой были подвергнуты останки, показали, что признаки злокачественных опухолей находятся не только на наружной части многих скелетов, что было известно и ранее, но и внутри костей.

Таким образом, многие жители данной территории в Средние века страдали от онкологических заболеваний. Более того, этот летальный недуг был даже более распространен, чем сейчас, причем встречался он почти в десять раз чаще нынешних показателей. Анализ костных фрагментов показал, что раком болели порядка 9-14 процентов населения планеты. Ранее, после изучения только поверхностных изменений останков погребенных, эта цифра достигала 1 процента.

Таким образом, пишет «Слово и дело», если до этого времени наука считала наиболее частой причиной смерти людей того времени различные инфекции, то теперь к ним можно причислить и онкологию.