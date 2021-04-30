Линейка недорогих Realme Q3 сразу стала хитовой

Недавно новую линейку флагманских смартфонов представила китайская компания Realme. Недорогой Q3 и его модификации Q3i и Realme Q3 Pro стали хитовыми сразу после выхода в продажу.

Китайский бренд Realme известен своими высококачественными, технологичными и недорогими смартфонами. Новая линейка Q3 традиционно состоит из трех моделей: кроме основной, в нее входят аппараты с названиями Realme Q3i и Realme Q3 Pro. Все устройства поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения и оснащены самыми актуальными опциями. Так, мощность и быстродействие девайсам придает однокристальная система Snapdragon 750G либо MediaTek Dimensity 1100, в зависимости от модели.

В Realme Q3 и Realme Q3i установлен 6,5-дюймовый IPS-экран FullHD+, в Pro-версии его диагональ – 6,43 дюйма, однако частота смены изображения достигает 120 Герц против 90 в базовом аппарате. Аккумуляторы в 4,5 и 5 тысяч мА•ч получили поддержку быстрой зарядки в 30 Ватт. Объемы чипов оперативной памяти также на уровне – от 4 до 8 гигабайт, минимальная вместительность встроенного флэш-накопителя при этом соответствует 128 гигабайтам.

Фронтальные объективы всей линейки вынесены в круглый вырез на экране вверху слева. Главные датчики основной тыльной камеры соответствуют 48 и 64 миллионам пикселей в случае с вариантом Pro.

Стоимость девайсов оказалась также достаточно привлекательной: Realme Q3 в минимальной конфигурации оценена в 150 долларов. Все это сделало смартфоны серии очень популярными – даже хитами продаж.

Источник: www.ixbt.com