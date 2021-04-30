Мнение: Подводные течения иранской политики

О противоречиях иранской внешней политики через призму утечки закрытого интервью министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

ПОЧЕМУ ЗАРИФ ВИНИТ СОЛЕЙМАНИ В ПРОВАЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Утечка трехчасового интервью министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа с экономистом и советником президента Ирана Саидом Лайлазом вызвала бурю в Иране и за рубежом. Внутренняя реакция на разговор между двумя мужчинами – который произошел в марте прошлого года и должен был остаться в архиве в МИДе – смутила и Зарифа, и президента Хасана Роухани, который приказал немедленно провести расследование. Помогает ли утечка записи или причиняет вред правительству министра иностранных дел Мохамада Джавада Зарифа и шейха Роухани? Произошла ли утечка в офисе президента или в министерстве иностранных дел, когда министр иностранных дел находился за пределами страны, в Катаре и Ираке? Утечка, безусловно, многое раскрывает и стоит погружаться в некоторые из ее важных деталей.

Ничто не является совпадением в Иране, и каждый шаг хорошо продуман. Одно точно; он полностью касается провала ядерной сделки, известной как "СВПД" (Совместный всеобъемлющий план действий), подписанный президентом Бараком Обамой в 2015 году и в одностороннем порядке отозванный администрацией Трампа в 2018 году. Речь также идет о популярности и достижениях Зарифа или отсутствии свершений во время пребывания у власти. Заботился ли министр иностранных дел Ирана о своих интересах, интересах политической линии (прагматиков), к которой он принадлежит, или интересах Ирана?

Целью было оправдать провал нынешнего правительства президента Роухани, поэтому Зариф предпочёл нанести удар по бригадному генералу Кассему Солеймани, который руководил "правительством на местах" (параллельным правительству во главе с президентом Роухани). Примечательно, что глава МИД Ирана предпочел не обвинять администрацию Дональда Трампа, которая отозвала ядерную сделку. Однако, в отличие от сказанного в утечке, Зариф повторил, что "встречался с Солеймани еженедельно для координации".

Во время всего своего разговора министр иностранных дел Ирана был сосредоточен на ядерной сделке и выразил обеспокоенность по поводу того, что его "популярность была понижена с 85% до 60% и как Солеймани превзошел популярность Зарифа, переместившись с 70% до 90%". Это означает, что иранский народ поддержал то, чего добивался Солеймани на местах, несмотря на критические замечания Зарифа. Зариф сказал, что он "следит за статистикой Мэрилендского университета" и создает впечатление, что он обеспокоен этой необъявленной конкуренцией с Солеймани.

Глава МИД Ирана заявил: "Люди голосовали за этого президента и правительство (одобренное парламентом)". Однако иранский министр не был последовательным, и не смог объяснить, как большинство иранцев поддерживают действия Солеймани больше, чем его. Правительство Роухани не смогло зарегистрировать какие-либо достижения за время его мандата. Иранская дипломатия не смогла разорвать изоляцию вокруг Ирана. А растущее влияние Ирана на Ближнем Востоке было обусловлено военными интервенциями, организованными КСИР, который наделил ближневосточных союзников полномочиями и позволил Ирану стать региональной державой.

Зариф утверждал, что у него мало понимания событий в Сирии, атаки на базу США в Айн-аль-Асаде и сбитого украинского самолета. Он пожаловался, что был последним человеком, которому сообщили о государственных вопросах, потому что "поле решило". Но министр иностранных дел Ирана преуменьшает тот факт, что провал СВПД был связан с его неверным суждением об отсутствии приверженности Запада. Зариф верил в СВПД и подписал сделку, основанную на мягкой почве, которая, конечно, быстро рассыпалась. Когда президент Барак Обама подписал соглашение, он дал Ирану часть его замороженных активов и ничего более, что Зариф мог бы капитализировать в качестве своего достижения. Сделка развивалась до тех пор, пока приезд Трампа в Белый дом окончательно не уничтожил ее.

Ядерная сделка стала следствием революции и жертв десятков тысяч мучеников. Она не принадлежит министру Зарифу. С каких пор успехи на поле приносятся в жертву успехам дипломатии только для того, чтобы удовлетворить МИД? Дипломатия – это инструмент, а не цель, и министр Зариф, похоже, упустил этот момент. Разумная дипломатия выигрывает от успеха на местах до переговоров. Только благодаря завоеваниям Ирана и его союзников на местах, а также достижениям Касема Солеймани США и их европейские и арабские партнеры хотят обсудить с Ираном его влияние в Палестине, Ливане, Сирии, Ираке и Йемене ", – прокомментировал решение в Тегеране.

Интервью показывает, насколько расстроен был министр иностранных дел и как для него ядерная сделка, рассматриваемая как его достижение, имела первостепенное значение. Действительно, когда заключалось ядерное соглашение, Зариф был принят в Иране как герой, и в честь его умелых переговоров была отлита статуя. Было ли это достижением прагматиков над сторонниками жесткой линии? Нисколько. Сайед Али Хаменеи был президентом между 1981 и 1989 годами и понимал, как функционирует государство. Когда Роухани был избран, Сайед Хаменеи разрешил своему внешнеполитическому ведомству вести переговоры с американцами. Когда США отозвали сделку, Сайед Хаменеи повторил Зарифу то, что он сказал перед переговорами, что обязательства Запада являются ненадежными. Министр иностранных дел Ирана полагал, что он может рассчитывать на то, что европейцы будут держаться за сделку и восполнят пробел. Сайед Хаменеи позволил Зарифу попытаться, но вновь заявил, что европейцы обманчивы, как и американцы. Никогда министр иностранных дел Ирана не представлял, что Запад может предать его. Зариф всегда старается вести себя как принимающий решения, во многих обстоятельствах. Например, перед последними венскими переговорами он заявил, что Иран встретит каждый позитивный шаг США с аналогичным. Сайед Хаменеи был непреклонен в отношении политики, которая должна быть принята: никаких одновременных небольших шагов в Вене не допускалось. Также все санкции должны быть отменены. Зарифа вернули на место и сказали, что его навыки ведения переговоров больше не нужны для импровизации, потому что у него есть руководящие принципы, которым он должен следовать без каких-либо поправок.

Предположим, целью утечки интервью было дискредитировать Зарифа и исключить его из круга доверенных лиц, принимающих решения. Из того, что говорил Зариф об отсутствии у него понимания, он уже не входил в тот круг. Например, до дня интервью Зариф, который сказал в просочившемся аудио, что Иран направил войска в Сирию в 2015 году, как представляется, игнорировал тот факт, что Иран присутствовал в Сирии с 1990-х годов и никогда не имел войск, а только военных советников, и что число колебалось между 100 и 150. Более того, бригадный генерал КСИР Касем Солеймани убедил президента Владимира Путина в необходимости вступить в войну в Сирии, предложив иранским союзникам воспользоваться завоеваниями российских ВВС. Россия в первые годы не направляла войска в Сирию, а лишь небольшие силы для защиты своих военно-воздушных и военно-морских баз.

Более того, Россия не собиралась освобождать всю Сирию, когда она вступала в войну, но хотела совершить небольшие и быстрые завоевания, чтобы остановить войну и заключить сделку с США. Отказ США от любого соглашения с Россией подтолкнул их силы к координации действий с Ираном и его союзниками для продолжения борьбы. Сирийская арена была очень динамичной и быстро меняющейся. Незнание Зарифом хода событий в Сирии вызывает удивление. Это также подтверждает его ограниченный доступ к информации.

Зариф всегда говорил с Сайедом Али Хаменеи о своем мнении о вопросах, связанных с западом, в основном об отношениях с Европой и США. Он преуспел бы в глубоких изменениях в Иране, если бы Трамп и Помпео не оказали мощного – и глупого, с их точки зрения – содействия ослаблению Зарифа и Роухани и прагматиков. Успех Зарифа в СВПД без проблем принес бы прагматическое большинство в парламент и президентство в 2021 году.

Более того, Роухани и Зариф неоднократно хотели сократить финансовую поддержку союзников Ирана. Сайед Хаменеи и Солеймани заблокировали эти сокращения. Кроме того, у Зарифа не было информации о том, что делает КСИР в Сирии и Ираке. МИД был проинформирован не о тактических деталях (которые очень важны), а только о более широкой картине.

Возможно, с точки зрения КСИР это имел смысл: иранский политический комментатор появился на связанном с КСИР государственном телеканале и обвинил кого-то в правительстве Роухани (Джавад Зариф) в том, что тот вдохновил США на убийство генерала Кассема Солеймани. Это намекает на то, что Зариф, возможно, невольно доставлял слишком много информации американцам: "Если бы предположение о том, что Солеймани был препятствием для ирано-американских отношений, было передано американцам через Зарифа, это было бы самым экстраординарным приглашением на убийство".

Командир бригады "Кудс" действительно был директивным органом на местах, способным обеспечить своих союзников в течение нескольких часов всеми их потребностями и скорректировать военный потенциал Ирана всего за несколько телефонных звонков. Вот почему мы согласны, что, убив Солеймани, Иран был поражен очень сильно.

Зариф, казалось, серьезно повредил национальной безопасности Ирана и не был осторожен с тем, что раскрыл его друг и коллега Джон Керри. Внутри страны министр иностранных дел рассказал миру о том, как внутренняя иранская авиакомпания Iran Air использовалась КСИР, выполняя шесть рейсов в день по военным соображениям. Он также сообщил, что Керри передал эту информацию, разоблачая госсекретаря США, который раскрыл секретную информацию не дружественной стране и главе МИД. Также Зариф сообщил, что Израиль разбомбил 200 иранских целей в Сирии, когда Тегеран никогда не признавал никакого прямого удара по своим позициям. Эти разоблачения не показывают профессионализма, ожидаемого от иранского министра, подвергая риску национальную безопасность Ирана и подвергая своего американского коллегу Джона Керри сомнению дома. Зариф совершил еще одну ошибку, заявив, что "сотрудники службы безопасности контролируют МИД", подтвердив в качестве примера утверждение США о том, что посол Ирана в Йемене Гасан Ирлу является сотрудником КСИР.

Иран вел необъявленную войну с США, Израилем и его арабскими соседями, с которыми Солеймани справлялся. Солеймани сталкивался с этими вызовами, не считая длинного списка сложных отношений с союзниками Ирана, главным образом в Ираке, и чувствительной ситуации в Сирии с Россией. Таким образом, считается, что в Исламской Республике ни у кого не было времени наблюдать за действиями Зарифа.

Некоторые члены иранского парламента, как утверждается, думают о призыве к проведению чрезвычайной сессии, ссылаясь на статью 234 об импичменте министра иностранных дел Джавада Зарифа за раскрытие информации, касающейся национальной безопасности. Однако источники в Тегеране говорят, что это вряд ли произойдет, потому что у власти осталось всего несколько недель.

Сайед Али Хаменеи установил высокую планку: ничего не будет принято, но СВПД 2015 года без поправок и его выполнение необходимо подтвердить. Это означает, что если сделка будет подписана в мае, Ирану понадобится несколько месяцев, чтобы гарантировать, что США отменят все санкции, а замороженные иранские деньги вернутся. Поэтому это не будет считаться победой прагматиков на предстоящих президентских выборах этим летом, потому что правительство Роухани, как ожидается, уйдет в отставку раньше.

Г-н Зариф хотел, чтобы слушатели считали, что КСИР преследует цель саботировать СВПД, который начался во время пребывания у власти президента Ахмадинежада. Однако подписание в 2015 году и Венские переговоры 2021 года никогда бы не произошли без консенсуса Сайеда Хаменеи. Отмена санкций является национальной стратегической задачей. Иран рад выторговать возвращение своих замороженных богатств и отменить все санкции в обмен на ядерную бомбу, которую он не хочет строить.

(с) Элайджа Магье

https://ejmagnier.com/2021/04/29/why-zarif-blames-soleimani-for-the-governments-failure/ – оригинал на английском

Что можно добавить.

1. Информационная атака на Зарифа вполне может затруднить возобновление ядерной сделки, тем более, что ее противники есть как за пределами Ирана (тот же Израиль), так и внутри Ирана, где сторонники жесткой линии не считают возможным хоть как-то полагаться на договоренности с США, которые могут легко нарушить любой подписанный договор.

2. В свое время Зариф порывался уйти в отставку после того, как Сулеймани не поставив в известность МИД, организовал визит Асада в Тегеран по линии КСИР для встречи с руководством Ирана. Зариф счел это оскорблением и публично заявил, что уходит. Но после общения с Хаменеи и Роухани он все же остался, так как тогда считалось, что его уход даст слишком много козырей сторонникам жесткой линии и еще сильнее ослабит МИД перед лицом растущего влияни КСИР.

Как видно из интервью, подспудная конкуренция руководства МИД с КСИР никуда не делась.

3. Вполне можно согласиться с тем, что основные успехи Ирана последних лет связаны с реализацией стратегии Кассема Сулеймани, который и обеспечил для Ирана отличные переговорные позиции по всему Ближнему Востоку. Эти позиции были взяты в первую очередь силой оружия, а уже во-вторую очередь, тонкостями дипломатии. Эта стратегия продолжает работать и после смерти ее архитектора. Сулеймани умер, но дело его живет.

PS. Кстати, давеча приобрел для перевода текстов на иностранных языках переводчик Promt Neural, который осуществляет машинный перевод текста на основе нейронных сетей. На вид, переводит лучше, чем обычный Гугл-перевод. Текст выше, это машинный перевод с небольшими правками очевидных косяков. Пишите, насколько это читабельно.

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