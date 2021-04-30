Пивоваров презентовал украинскую версию песни “Рандеву”. Видео

“Клип на русскую версию находился около недели в трендах YouTube и за несколько дней набрал более 3 млн просмотров. Надеюсь, украинская версия откликнется в сердцах так же сильно, как и русская версия”, – анонсировала премьеру артист.

В релизе отмечается, что украинская версия песни вышла с обновленным видеорядом, который снял режиссер Тарас Голубков.

ВИДЕОВидео: Артем Пивоваров / YouTube

Контекст:Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку Пивоваров начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом “Космос”.

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.

16 апреля 2021 года артист презентовал клип на русскую версию песни “Рандеву”.

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