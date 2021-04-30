 

“Я описалась на сцене”. Гросу впервые призналась, что ей пришлось пережить в детстве

30.04.2021, 12:32, Новости дня
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“Однажды я описалась на сцене”, – призналась она.

Певица отметила, что это произошло во дворце искусств “Украина” в Киеве.

“Мне было четыре годика, я участвовала в конкурсе “Мини Мисс Украина”, и нас семь часов безвылазно держали на сцене. Ребенок подавал сигналы несколько часов, махал ручками, но все только умилялись, и махали мне в ответ”, – поделилась воспоминаниями певица.

Не в силах терпеть, ей пришлось справить нужду прямо на сцене.

“Не выдержав, я тихонько присела на сцене в своем пышном платье и… В общем, никто ничего в конце так и не понял. Спонсором конкурса была какая-то марка молочных продуктов. Организаторы решили, что это или сыворотка, или кефир разлился”, – призналась она.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Контекст:Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Проживает в Москве. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Училась по специальности “Актриса кино и театра”. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.
В дискографии Гросу восемь альбомов. Первый – “Разом зі мною” – вышел, когда певице было пять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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