Посол Великобритании: Увольнение руководства “Нафтогазу” вызывает серьезные вопросы

“Увольнение руководства “Нафтогазу” вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление на госпредприятиях Украины должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния”, – написала дипломат в Twitter 30 апреля.

The dismissal of the Naftogaz leadership poses real questions. To convince potential * investors to come to * , corporate governance in SOEs must become more transparent and independent of political influence #Ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 30, 2021

Контекст:28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений. Позже он сказал, что намерен обжаловать увольнение в суде.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. Независимых членов набсовета и представителей государства в нем переизбрали в том же составе, также объявили конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов набсовета.

В “Нафтогазі України” назвали решение Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

В Госдепартаменте США 29 апреля заявили, что озабочены кадровыми решениями Кабинета Министров Украины в НАК “Нафтогаз”. “Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями Кабинета Министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании”, – сказал представитель ведомства Нед Прайс.

Послы “Большой семерки”, комментируя решение, заявили, что эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины.

Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—