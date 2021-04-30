 

В Москве задержали члена суперсекретной ячейки ИГ

30.04.2021, 12:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве задержали основателя самого крупного в России мусульманского издательского дома “Умма” Асламбека Эжаева. Он оказался членом глубоко законспирированной ячейки террористической организации ИГ (Запрещена в России).

Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) отметили, что часть издаваемой “Уммой” литературы запрещена Министерством юстиции, носит экстремистский характер и пропагандирует идеи “всемирного халифата”. Кроме того, правоохранители установили, что Эжаев перевёл подозреваемым в терроризме лицам более 34 миллионов рублей, а при обыске в местах проживания задержанного и его близких нашли телефоны, на которых сохранилась переписка с экстремистами, сообщает Пятый канал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / ЦИК пригрозила уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей по поправкам в Израиле

26.07 / Мнение: Фотографии с телефона эстонского наемника Миколы Илина

27.04 / Мерьем Узерли: “Не хочу играть свадьбу только потому, что от меня этого кто-то ждет”

25.01 / Зигзаги «Спутника V». Как вакцинируются регионы

21.01 / Мнение: За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

16.08 / Медики: Изменения в голосе человека могут предупреждать об опасной болезни

13.10 / «Человека из меня хотела сделать»: Бабкина рассказала о решительном отказе Зыкиной

16.12 / Ученые: бесконтактный термометр – плохой инструмент для скрининга COVID-19

25.12 / Мнение: Умри, замри, не воскресай

11.11 / “Миллионы запылились!”: сенсационное заявление молодой жены Петросяна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика