Белоруссия запросила у США помощь по делу о подготовке госпереворота

Белоруссия направила в компетентные учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о подготовке госпереворота и покушения на президента Александра Лукашенко, сообщил официальный представитель Комитета госбезопасности республики Андрей Ярош.

«Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела», – сообщил Ярош, добавив, что одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Белоруссию.

По словам Яроша, аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно. «Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Белоруссию перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности», – добавил он, передает БелТА.

В ведомстве также уточнили, что обвиняемыми по уголовному делу о подготовке госпереворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по части 1 статьи 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены девять человек… Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. Генеральная прокуратура в отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил Ярош.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. При этом обвиняемый Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в США с представителями ФБР и ЦРУ. В Белоруссии также нашли связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко. Также обвиняемые рассказали о намерении создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло – Белорусскую повстанческую армию. Четырем задержанным предъявили обвинения. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.