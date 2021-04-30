 

Мнение: Переписка

30.04.2021, 12:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Про деловую переписку начнем говорить.

Для деловой переписки границы – не просто самое важное, они еще целиком и полностью определяют успех дела.

Вот для примера хочу привести вам сообщение из лички моего блога.

Фамилии и названия уберу.

Прочитайте это сообщение и скажите, что не так.

И потом общие принципы деловой переписки обсудим.

lit_etc_elvira

Добрый день, Марина Георгиевна!

Меня зовут ХХХ, я литпом ХХХХ. К сожалению, мы не смогли найти вашу электронную почту или связаться с вами в соцсетях.

Мой руководитель заинтересован в поиске консультанта-конфликтолога для постановки обновленного спектакля «ХХХ» в предстоящем сезоне. ХХХХХ интересуют характерные постановки с ярко выраженной конфликтной линией, с участием не более 5 актеров. Маэстро заинтересовал ваш свежий взгляд на описание конфликтов и мы надеемся, что данный оригинальный подход заинтересует зрителя.

Если вы не возражаете против сотрудничества, пожалуйста, давайте перейдём на официальную переписку по электронной почте. Пожалуйста, пришлите на мой адрес информацию о себе, ваш взгляд на конфликты в текущей и будущей постановке «ХХХХ» и почему вы заинтересованы в сотрудничестве с театром ХХХХ.

Следующим этапом будет очная или онлайн встреча с ХХХХ.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с моей помощницей ХХХ по телефону или в мессенджерах ХХХХ или по электронной почте.

С уважением,

ХХХХ

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Политолог о визите Лукашенко в Россию: Он не может унизиться до диалога с белорусами

02.02 / Мнение: Разбор преступления, которого не было

11.07 / Медики назвали популярный продукт, способный защитить от “тихого убийцы”

27.12 / Мнение: Видит око, да зуб неймет

12.02 / Стала известна настоящая фамилия сына Петросяна

03.11 / РПЦ преобразуют в Федеральное агентство по делам православия

13.01 / Обучение нового потока программы “Женщина-лидер” начнется в феврале

27.10 / Скандалы: Ввоз в эксплуатацию

13.08 / Белорусские военные выбрасывают награды и сжигают форму

12.12 / “Не превращайте ТВ в отхожее место”: Малахов и Борисов попали под удар после критики Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика