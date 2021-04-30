Мнение: Переписка

Про деловую переписку начнем говорить.

Для деловой переписки границы – не просто самое важное, они еще целиком и полностью определяют успех дела.

Вот для примера хочу привести вам сообщение из лички моего блога.

Фамилии и названия уберу.

Прочитайте это сообщение и скажите, что не так.

И потом общие принципы деловой переписки обсудим.

lit_etc_elvira

Добрый день, Марина Георгиевна!

Меня зовут ХХХ, я литпом ХХХХ. К сожалению, мы не смогли найти вашу электронную почту или связаться с вами в соцсетях.

Мой руководитель заинтересован в поиске консультанта-конфликтолога для постановки обновленного спектакля «ХХХ» в предстоящем сезоне. ХХХХХ интересуют характерные постановки с ярко выраженной конфликтной линией, с участием не более 5 актеров. Маэстро заинтересовал ваш свежий взгляд на описание конфликтов и мы надеемся, что данный оригинальный подход заинтересует зрителя.

Если вы не возражаете против сотрудничества, пожалуйста, давайте перейдём на официальную переписку по электронной почте. Пожалуйста, пришлите на мой адрес информацию о себе, ваш взгляд на конфликты в текущей и будущей постановке «ХХХХ» и почему вы заинтересованы в сотрудничестве с театром ХХХХ.

Следующим этапом будет очная или онлайн встреча с ХХХХ.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с моей помощницей ХХХ по телефону или в мессенджерах ХХХХ или по электронной почте.

С уважением,

ХХХХ