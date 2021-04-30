Вдова Кирка Дугласа Энн Байденс скончалась на 103-м году жизни

Печальную новость несколько часов назад сообщил пасынок Энн и сын Кирка Дугласа – актер Майкл Дуглас:

Энн для меня была больше, чем мачеха, и никогда не была злой. Она видела лучшее во всех нас, особенно в нашем отце. Папа никогда бы не смог добиться такого успеха без поддержки Энн. Кэтрин Зета-Джонс, я и дети обожали ее. Она всегда будет в наших сердцах.

Кирк Дуглас с супругой Энн, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и их дети – Дилан и Кери

Известно, что Энн умерла в своем доме в Беверли-Хиллз в минувший четверг. Ее не стало через год и два месяца с момента смерти ее мужа, Кирка Дугласа. Супруги были женаты 66 лет, в браке у них родились двое сыновей, Питер и Эрик.

Мой отец никогда не умел хранить секреты. Энн была прямой его противоположностью. Вот почему я был так впечатлен, когда прочитал их книгу, написанную совместно. В ней Энн рассказывала о своих ранних годах жизни в Германии, о времени, проведенном в оккупированных странах, и карьере до встречи с моим отцом. Она также добавила в книгу их личную переписку, которая дала мне новое представление об их отношениях и браке,

– добавила Майкл Дуглас в разговоре с People. Буквально неделю назад Энн Дуглас (Байденс) отпраздновала свое 102-летие в кругу многочисленных родных.

Кирк Дуглас и Энн Байденс, 1963 год Кирк Дуглас с супругой Энн Байденс

Энн Байденс была продюсером, кинопублицистом и филантропом – она входила в правление The Mark Taper Forum и Center Theater Group, принимала активное участие в строительстве Музыкального центра в Лос-Анджелесе. Также Энн была одним из пяти основателей благотворительной организации Cedars-Sinai Research for Women’s Cancer.

Она познакомилась с Кирком в 1953 году на съемках фильма “Акт любви” в Париже. На тот момент актер был два года как свободен – он развелся со своей первой женой и матерью Майкла Дугласа, Дайаной Дуглас. Энн и Кирк поженились спустя год в Лас-Вегасе, а спустя 50 лет, в 2004 году, снова сыграли свадьбу в честь годовщины.