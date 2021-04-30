 

France 24 – Франция представила новый законопроект по борьбе с терроризмом

30.04.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен представил законопроект для усиления антитеррористических законов, введённых после серии терактов в 2015 году. Новые меры делают ставку на использование современных методов и технологий — например, мониторинг интернет-сайтов и соцсетей, — однако эксперты сомневаются, что это поможет предупреждать атаки экстремистов, передаёт France 24.

Во Франции подготовили законопроект для усиления законов против терроризма. Этот текст составили после серии терактов в стране, включая нападение на полицейский участок на прошлой неделе. По словам министра внутренних дел Франции, новый закон позволит модернизировать методы контрразведки.

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Кроме наблюдения, есть также важные методы и технологии, которые чрезвычайно важны для этого законопроекта. Необходимо отслеживать новые существующие технологии, которые используют террористы. Они всё меньше используют так называемые стационарные телефоны или СМС и всё больше прибегают к интернету и, главным образом, мобильным приложениям.

Законопроект включает предписания увеличить срок домашнего ареста для подозреваемых в терроризме и использование алгоритмов для мониторинга веб-сайтов. По мнению экспертов по информационным технологиям, такой шаг со стороны французского правительства нанесёт вред демократии и почти не поможет в борьбе с терроризмом.

ФАБРИC ЭПЕЛЬБУЕН, профессор в Институте политических исследований, Париж: Они не понимают информационные технологии, они никогда их не изучали, даже у их ближайших советников нет абсолютно никакого понимания технологий, но они искренне верят, что в технологиях есть что-то, что даст им окончательный ответ на эту политическую проблему.

Четыре года назад во Франции приняли антитеррористический закон, пришедший на смену чрезвычайному положению, которое ввели после серии терактов в 2015 году. По словам правительства, усиление существующих законов поможет предупреждать атаки: так, девять из последних нападений во Франции совершили личности, которые не находились под наблюдением властей.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Компания Microsoft выпустила предварительный патч в преддверии крупного обновления Windows 10

15.12 / Компания Mazda назвала все цены на кроссовер CX-30 для России

05.09 / Мнени: «Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

26.10 / Корниенко заявил, что Рада может начать рассматривать сокращение числа нардепов до 300 на текущей сессии

27.11 / В мире: Байден внесет смуту в “женский клан” американской разведки

25.01 / Российские студенты рассказали о планах по открытию бизнеса

27.09 / Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев

22.03 / Жена Кошевого поделилась семейными снимками с вечеринки

26.09 / Euronews – власти ЕС обвиняют в ущемлении гражданских прав и свобод в борьбе с COVID-19

24.06 / Ноябрьск присоединился к акции «Парад победителей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика