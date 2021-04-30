 

Мнение: Если вы всегда хотели открыть стартап

30.04.2021, 11:52, Разное
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Кирилл Стрельников, мой старый товарищ по проекту Политраша, готов помочь российским стартаперам. Если у вас уже есть стартап — отлично. Если у вас есть идея для стартапа — отлично. Если у вас нет ничего, кроме желания создать стартап — тоже очень хорошо. Вам дадут готовую идею, вам подберут команду, вам помогут найти нужные ресурсы и вас научат всему, что вам потребуется в работе.

Публикую предложение Кирилла:

Мы сейчас делаем масштабный проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2121, который сделан для стартапов, которые развивают технологические проекты, и направлен на увеличение технологического бизнеса в стране.

На интенсиве вместе с экспертами, менторами и представителями корпораций вы сможете доработать свой проект и вывести его на рынок.

Интенсив организован Агентством стратегических инициатив, Министерством науки и высшего образования РФ, Платформой НТИ, Университетом 20.35 и правительством Новгородской области.

Возможности для участников:

— прокачать свой проект у ведущих акселераторов рынка;
— получить экспертизу проектов и составить траекторию развития;
— прокачать навыки, необходимые для создания бизнеса;
— запустить пилот, настроить монетизацию и увеличить продажи;
— представить свой проект индустриальным партнерам с целью пилотирования или продажи разработки;
— получить выгодные предложения и заключить сделки с корпорациями.

Специально для тех, кто только задумывается о бизнесе в сфере технологий, и хочет сделать первые шаги, или если ваш стартап или проект находятся только в самой начальной стадии развития, вы студент, молодой ученый или просто фанат технологий, и у вас еще нет идеи и/ли нет команды, то для вас прямо сейчас идет подготовительный этап, где вы сможете:

— найти команду и/или присоединиться к проекту;
— протестировать свою бизнес-идею;
— наработать новые связи, чтобы построить успешную карьеру;
— трудоустроиться в компанию через биржу вакансий;
— получить знания, которые нужны для построения своего бизнеса, и научиться технологическому предпринимательству.

Времени на раскачку мало: регистрация на подготовительный этап завершается 23 мая. Узнать подробнее об Архипелаге, пройти диагностику и зарегистрироваться можно и нужно на сайте интенсива:

https://a2121.ru/

Источник: Место для дискуссий



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