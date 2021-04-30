 

Пассивное курение увеличивает риск рака ротовой полости на 50%

30.04.2021, 11:44, Разное
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Злокачественные опухоли полости рта, губ и ротоглотки – причина почти 230 тысяч смертей в мире ежегодно. Курение относят к важнейшим факторам риска рака ротовой полости.

Огромное количество людей вынуждено вдыхать чужой табачный дым, это явление называют пассивным курением. Пассивными курильщиками являются около 33% некурящих мужчин, 35% некурящих женщин и 40% детей.

Пассивное курение обладает массой вредных эффектов на здоровье. В 2009 год Международное общество изучения рака подтвердило, что вторичное вдыхание табачного дыма вызывает рак легких. Известно, что пассивное курение увеличивает риск рака гортани и рака глотки.

Ученые предполагают, что пассивное курение может вызывать рак ротовой полости. Однако этой проблеме посвящено мало исследований. По результатам каждого из них по отдельности сложно делать выводы.

Новая научная работа – метаанализ и системный обзор всех исследований, посвященных связи курения и рака ротовой полости. Международная группа исследователей проанализировала данные, которые охватили почти 7 тысяч человек. Примерно половина из них была пассивными курильщиками. Анализ показал, что у них риск развития рака ротовой полости примерно на 50% выше, чем у людей, которые не дышали табачным дымом. Воздействие табачного дыма в течение более 10 лет увеличивало этот риск почти в два раза.

В выводах исследования авторы указали, что их работа поддерживает идею, что пассивное курение – одна из причин рака полости рта. Дозозависимый эффект (чем дольше воздействие, тем выше риск) также подтверждает эту гипотезу.  

Авторы исследования пишут, что уточнение вредных эффектов пассивного курения подчеркивает необходимость усовершенствования мер профилактики вторичного воздействия табачного дыма.



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