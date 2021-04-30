Зрителям разрешили присутствовать на “Евровидении-2021” в Роттердаме

Министерством образования, науки и культуры российского государства размещена в интернете информация, которая может порадовать фанатов Евровидения. Как отмечается, в текущем году, несмотря на ковидные ограничения, на музыкальный конкурс будут допущены зрители.

На этот раз Евровидение-2021 будет проходить в Роттердаме. Накануне членами правительства Нидерландов было проведено заседание, на котором властями было принято решение разрешить посещение зрителям не только репетиций, но также полуфинала и финала, но в количестве не более 3,5 тыс. человек. Уже в первых числах мая билеты можно будет приобрести в кассах, поэтому желающим попасть на конкурс рекомендуют поторопиться.

В 1-м полуфинале, который запланирован к проведению на 18 мая, выступит представительница от РФ певица Манижа, одержавшая победу в отборочном конкурсе по результатам зрительского голосования на Первом канале. Она исполнит музыкальную композицию «Russian Woman».

Источник: fbm.ru